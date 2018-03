Los mejores twittazos

Dos camiones después (regularmente sólo es uno) y 30 minutos de caminada ya estoy en casa, por si tenían el pendiente... #ParoCamioneroGDL

Pinche DoMMeR@PincheChavalo

#ParoCamioneroGDL La verdad el transporte público siempre ha estado muy malo la verdad y así quieren subir el precio no manchen

Christian A @murilloflores04

OBVIAMENTE QUE SI LES QUEDA DEBEMOS UNIRNOS LOS USUARIOS CONTRA ELLOS Y NO USAR LAS RUTAS QUE ESTÁN EN ESTE #ParoCamioneroGDL Y DARLE LA VUELTA A SU TEATRITO @AristotelesSD POR QUÉ YA NO TE HAS PRONUNCIADO SOBRE EL TEMA

J CARRILLO@carrilloj302

Una vez un chofer de la ruta 603A nos raptó a los pasajeros...porque iba huyendo de la poli. Jajaja en ese momento obvio no me dio risa. #ParoCamioneroGDL #ParoCamionero

Darely@werenotworking

Gracias al #ParoCamioneroGDL, hoy caminé 8km

Karen Escamilla@kpescamilla

Ayuden a divulgar esto: Sé que tenemos miedo de dar rait, pero las personas que no cuentan con vehículo y dependen de los camiones de rutas en paro tienen esperando hasta 1 hora a que se dignen en pasar las unidades. #RaiteGdl #GDL #ParoCamioneroGDL #ElqueNoDeRaitEsConcecionario

Casandra Lo@Casandra_lo_la

Qué mala onda que en días de #ParoCamioneroGDL empresas de transporte privado como @Uber_MEX lejos de solidarizarse aprovechen para aumentar sus tarifas de manera exagerada. Viajes que normalmente cuestan $100 pesos ayer y hoy arriba de $300 por qué... México

Sofía chavez @Sofachavez6