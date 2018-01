Los mejores twittazos

Qué malo es Toselli, me hace recordar a Jorge Rodrigo Bava, ojalá Atlas siga teniendo porteros de ese corte.

Chava González @sgr_94

2 goles más & los muertos del Atlas se brincan.

- Se tiene que decir.

ElBarcoAlmeydista

@Iden_Rojiblanca

Que bien está jugando el Atlas...

Nuevamente con mis sentimientos...

Como cada perro año...

Roberto Aguayo

@RobertoAguayo10

No leo sus #FueraEspinoza @Atlas Jajajajajajaj

Jaime @Mistiko87

Y ahora qué no está el Profe Cruz, a quién le gritarÁ que se vaya la afición de #Atlas cuando se acabe el juego?

Agustín Jiménez @Jiménez11

Entre Atlas y Veracruz juegan a ver quiéen es más malo, los dos merecerían irse

Boser @SalseoFutbolero

Venga Atlas!! Tenemos que salir de la mierda en la que estamos metidos

Soy Rojinegro @TodoAtlas

Que alguien le avise a los jugadores que ya no está Cruz, no se supone que jugaban mal para tenderle la cama a Cruz, no me espanten y no me hagan pensar que en verdad son malos #Atlas

Luisillo Rojinegro

@luisrojinegro2

Mi atlas dando pena, como siempre, como los últimos 60 años...

Carlos Vela @Angel11Varo

Weon la defensa del Atlas son puros troncos debiluchos, hasta caños le hacen y Rafa Márquez

uf uf

Pablo Alexis @pablo_uc20