Los mejores twittazos

Los Reyes me demostraron algo: definitivamente mi hermana es la fav

Mi petición a los reyes de que perdieran las águilas se cumplió muy bien

Idea millonaria “Rosca de Reyes” con Pokemones ocultos...” -Malaya

Quiero echar una Rosca de Reyes con un Chocomilk

(Mar) Increíble pero cierto! Un compañero de trabajo se tragó el muñeco de la rosca de Reyes para no comprar los tamales.

El día de hoy probé más de cuatro roscas de Reyes. Estoy demasiado asqueado T-T

Seré la única mexicana que no le gusta la rosca de reyes y el pan de muerto?

Estas son mis primeras navidades viviendo solo y los reyes no me trajeron na.. dónde está el hombro de mi mamá pa llorar por decepción?

Mis amigos me dijeron que nos juntáramos a partir la rosca de reyes. Sé que se volverá una buena peda -Quería empezar el año bien

Yo este año le pedí a los reyes que me trajeran unas pocas ganas de vivir, pero me da que se las han dado a otr@

Yo: Hoy es día de Reyes y no me diste nada, pero está bien... nos vemos el 10 de mayo. Mi tía: Hoy es día de la enfermera y tampoco me diste nada, pero está bien... nos vemos el día que te sientas mal. No supe si reír o llorar

Cuando era niño creía en los Reyes Magos. Crecí y creía en tí. Sé ahora que todo fue una gran mentira, pero al menos ellos regresan cada año y tú ya no.

No vinieron los Reyes Magos, pero llegaron los Testigos de Jehova.

“Bueno ya pasó Diciembre y también el día de Reyes, ya podemos volver a ser los mismos culeros de siempre.” —Todos.

Hay mujeres a las que les sale el niño en la rosca de reyes, hay otras que en 9 meses. #RoscaDeReyesCDMX #DiaDeReyes

