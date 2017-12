Los mejores twittazos

Cinéfago @cinefagomx

Yo me pregunto si los papás Isis Aguirre no se arrepentirán de no haberla abortado con este tipo de actos imbéciles a los que ya nos tiene acostumbrados. #LadyPollos #LadyMallas #LadyTrump

Beto Tigre@Beto_Tellez_28

De #LadyTrump a #LadyPollos jajaja quiero uno con papás pero con la foto en tanga brasileira. De las borregas, que es de Génaro

Pancho Townshend @Gilberto_Romero

Ya fuiste #LadyTrump ahora eres #LadyPollos. ¿Qué sorpresa desagradable nos vas dar en año nuevo? ¿#LadyReinaMaga, #LadyRomeritos con tu foto en el tupper del mole

@_il_Consigliere

La cuidadanía d escasos recursos, t invita 1 taco d corazón, compartiendo hasta el alma, la clase media siempre tendrá la intención d escalar y ver con interés cualquier situación, pero los #PolíticosMexicanos Quedan bien con sombrero ajeno, c/ cargo al #ErarioPúblico #LadyPollos

Mildred @Milgoeshunting

Acabo de ver lo de #LadyPollos. Aún no lo creo. Si ya regalan pollos rostizados con estampa de diputadas, ¿a dónde vamos a llegar?

Pollostruz Rodante @PikitodPoio

Achisachis ahora resulta que cualquier gallina se siente pollita, si quieres ayudar, hazlo bien, no solo por la reacción del momento, el hambre está siempre, no solo en las fiestas #LadyPollos #HablóElPollo

Omar Reyes @_OmarReyes

Estoy esperando a que como #LadyPollos, tome la iniciativa y traiga a la puerta de la casa lo que corresponde para andar iguales

Tey Jaime @jaime_tey

No está mal que regalara pollos la diputada. Lo inadecuado fue su fotografía y quererse hacer publicidad. Se perdió el espíritu altruista arruinándose el buen gesto al no quedar en el anonimato.

JANO @ANDROMACO64

Que en el primer caso fue una “compra de votos” y en el de #LadyPollos fue un “acto de humanidad”. Pobrecitos. Tenían hambre. El Peje dixit

Yohana Alvarado @ylaor1504

De no creerse a qué nivel llegan las campañas políticas, si no fuera triste me reiría de la maniobra de #LadyPollos