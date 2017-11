Los mejores twittazos

Los chillahermanos abandonaron a su equipo en pleno Clásico Tapatío.

Mira vos.

Leonardo

@LeoRodriguezR19

Hoy llegamos eliminados al clásico Tapatío y nada va a borrar la temporada de mierda que se tuvo, pero no podemos perder con esos pu…

Mike Wheeler @BoyJefe

Sábado futbolero, sábado del “Clásico Tapatío”

Arturo Ollarzaval

@SoyArturGol

SE PONE CALIENTE CUANDO HAY CLÁSICO TAPATÍO

@DianaValdiviaa

Carajo a ver dónde veo el #ClásicoTapatío no tengo computadora y en el móvil no sé si se vea.

RenéSV @RnSv77

#ClásicoTapatío qué envidia, mi papá fue a verlo y no me llevó

Ayde @aydergzr

Probablemente no podré ver el clásico tapatío,

quiero llorars

Gisell @GisellRP20

El último en casa!! Y con toda la actitud para el siguiente torneo! @chivas #DaleRebaño #ClásicoTapatío

Patricia Gallardo

@PatyGName

El #ClasicoTapatio Aunque Ya Todo Esté Acabado Esta Gente No Abandona #DaleChivas

CRISTIAN

@KristianRey427

Vamos mi rebañoooo!! #ClásicoTapatío

NataliaG @NataliaRealM

#Chivas, por el ORGULLO... #Atlas, en busca de la Liguilla.

Salvador Pérez

@YoSoyChavaPerez

Todo listo. Venga Atlas carajo!!! #ClasicoTapatio

JLSS @javhan86

Un nuevo #ClásicoTapatío para Cruz y oportunidad de poder tener una revancha

Enrique Ortega

@kike_ortega_

#ClasicoTapatio hoy ganan mis @Chivas

GoNiners @MaikDM7

Esto es lo mejor del Clásico Tapatío, un estadio dividido con las dos aficiones es algo que no tiene precio y que el C. regio no conoce.

Not Chema @Auric0

Ganar o Ganar, no hay otra opción @atlasfc #ClasicoTapatio

julio morales @JEMG1992

Algo me dice que el Clásico Tapatío de hoy no causará un lleno en el Estadio Chivas

Javier Robles

@info_JRobles

Hoy juega padres vs hijos

Ah, no perdón Chivas vs Atlas jajaja la costumbre #ClasicoTapatio

Jose Villaverde @_josevillaverde