Los mejores twittazos

Cuando es viernes trece pero tú ya estás acostumbrado a tener mala suerte. #Viernes13

Alexis @AlexisAntonio_7

Se me cortó la luz y yo con 28%. Viernes 13 dijeron?

Valen Arce @ValennCuerva

Cuando es viernes 13, pero eres de Venezuela y tienes mala suerte todo el año.

Armando @Eleomar_andres

Noche de Viernes 13, hora de dirigirte a la cocina, tomar un cuchillo, caminar lentamente hacia la alacena, sacar el pan y tragar como vaca.

Alejandro Pérez @CangrejoPerez

Hoy fue viernes 13, día de mala suerte y ni cuenta me di, la costumbre.

El Guarromántico

@Guarromantico_

No me importa que sea viernes 13 porque igual siempre tengo mala suerte

@angelsebpacheco

Pensé que hoy todo me había salido mal por ser viernes 13, luego recordé que es así todo el año.

Pía @tuqueridasocia

Hoy viernes 13 pero ha sido uno de los MEJORES DÍAS!

Paula Galindo @Paugalindo

Viernes 13 y mi mala suerte eres tú

María @marifersotelo7

Somos del viernes 13 un día de mala suerte, pero nadie sabe que nos vuelve más fuerte

Nicoll Rojas F

@NicoRojas04

Me pongo mal y después me enojo porque me pongo mal. Debe ser el viernes 13

@CamiIaSepulveda