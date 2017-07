Los correos del público

Mentirosos

Jabaz fue contundente al poner a Aristóteles Sandoval con carita de “yo no fui”, su tuit de campaña “no vamos a inundar Temacapulín” y la cortina de la presa El Zapotillo, como horrenda fue también, la tercera condena que el gobernador dio a conocer ante aplausos oficialistas para ahogar las protestas. Recordemos que la primera condena la hizo Emilio González cuando firmó la sentencia de ahogar los poblados. Por eso, para hacer creer que los del PRI son diferentes a los del PAN, Aristóteles mintió con no inundar Temaca. Qué podemos esperar de los que nos desgobiernan cuando están a punto de largarse. Y no creo que el reculamiento del gobernador hubiese sido por la sesuda opinión de una oficina de quinta de las Naciones Unidas, sino la línea que le dieron desde la secretaría de Chong. Los mentirosos que asesinan nos hacen creer que son defensores de derechos humanos; los que desfalcan el erario, que terminarán con la corrupción y los que ahogan pueblos, que son paladines de la democracia a los que los libros de la SEP, absolverán.

Paco Martínez