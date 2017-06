Los correos del público

Empleos mal pagados

El gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto menciona que se ha generado el mayor índice de empleos formales en lo que va de su sexenio, la cifra que menciona el presidente es de 2 millones 53 mil 195, según datos del IMSS, entre diciembre de 2012 y julio de 2016.

La realidad es otra, existe una gran cantidad de personas que no encuentran trabajo, y cuando obtienen uno el salario es muy bajo.

La OCDE reconoce una mayor generación de empleos en nuestro país, pero también es cierto que considera que el crecimiento de los salarios sigue siendo deficiente, es decir, si se ofrece trabajo a los mexicanos pero mal pagados. Son empleos de alrededor de 5 mil pesos mensuales.

En México se cuenta con un índice muy elevado de jóvenes que se encuentran en stand by laboral, esto se debe en mucho a que éstos buscan trabajo después de haber terminado sus estudios y se encuentran con la realidad laboral negativa. Primero, no encuentran trabajo acorde a lo que estudiaron, y segundo, tratan de incorporarse a otro tipo de trabajo, pero se encuentran con salarios que no están en sus perspectivas de vida futura.

Por otro lado, tenemos a los jóvenes que no estudiaron una carrera profesional, la situación para éstos es todavía más complicada, ya que los empleadores abusan de ellos por no contar con un título profesional, ofreciéndoles trabajos de 8 a 12 horas diarias, con sueldos poco decorosos. En este rubro entran obreros, empleados de tiendas comerciales, trabajadores del sector público de bajo nivel, albañiles, choferes, etcétera, los cuales al ver que no les alcanza su salario, deciden abandonarlo y quedarse desempleados y en espera de una mejor oferta laboral, la cual en mucho de los casos nunca llega.

Lo anterior debe de preocupar a los gobernantes, porque tener jóvenes desempleados, puede generar que éstos se integren a actividades ilícitas. Recordemos que como jóvenes tienen bastante energía y de alguna manera la tienen que ejercer, sino les brindan oportunidades laborales, entran en una depresión que provoca que cometan acciones negativas para ellos y quienes les rodean.

Otro aspecto a considerar es el trabajo informal, este ocupa un lugar importante en nuestra sociedad, un porcentaje elevado de mexicanos se encuentra en este sector, es un trabajo aparentemente mejor remunerado, pero el cual no cuenta con ninguna prestación, es decir, no tienen ninguna seguridad social, prácticamente no tienen el recurso económico para atenderse.

Como se observa, los números que mencionan los gobernantes no son tan alentadores para la población en edad productiva, la responsabilidad que tienen los que dirigen los destinos de este país, es propiciar que se generen mayores y mejores empleos, para que la sociedad cuente con una mejor calidad de vida, solo así se podrá hablar de un crecimiento laboral real y acorde a las necesidades de la población. O como diría mi abuela, tener un trabajo mal pagado se genera una mayor disparidad social, y la brecha económica irá creciendo cada vez más, ¿no lo creen?

Marcos Antonio Santoyo Bernal