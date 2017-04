Los correos del público

Descuido ecológico

Como cada año, por estas fechas, se lleva a cabo una exposición artesanal organizada por el Instituto de la Artesanía Jalisciense, en la Plaza de la Liberación, en donde se supone hay exhibición y venta de la mayoría de las artesanías que se realizan en los diferentes poblados y regiones del estado de Jalisco y digo se supone porque esta exposición, como muchas otras, ha venido a menos y cada día es más pobre la calidad de lo que ahí se oferta, pero ese no es el tema principal de esta carta. El problema es que cada año se instalan una enormes lonas que cubren la mayor parte de la plaza incluyendo algunos árboles, sobre todo los que se encuentran en el centro de dicha plaza, los cuales son tuzados (no podados) para que quepan debajo de esa lonas que duran montadas 15 días en los cuales quedan como en una olla de vapor debido al calor generado por los plásticos que los cubren, además en ese tiempo no se les riega por lo que al terminar los árboles están secos. Esto sucede año con año. Las reposiciones apenas estaban volviendo a llenarse de hojas y nuevamente pasa esto. Ninguno de los coordinadores de dicho evento tiene un poco de conciencia ecológica. Por un lado el gobierno del estado pregona su vocación ecológica y por otro descuida los pocos árboles que quedan en el centro de nuestra ciudad. ¿Y la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara no tiene injerencia en el asunto?

Fabián Navarro Torres