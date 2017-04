Los correos del público

Lamentable

Que lamentable que el ayuntamiento tapatío contribuya una vez más a incrementar los negocios oscuros del dueño de la Universidad de Guadalajara, cediéndole la plazoleta del Mercado de Mexicaltzingo para construir un estacionamiento con recursos públicos y administrarlo cual negocio privado, como ocurre con todas las empresas parauniversitarias, y además le incentive a desviar recursos escasos a actividades que nada tienen que ver con las funciones sustantivas universitarias.

No fue suficiente que el ayuntamiento tapatío a través de los entonces ediles Juan Delgado Navarro y Alfonso Petersen Farah, le cedieran a la UdeG el estacionamiento del Estadio Jalisco, el primero por 30 años y el segundo por 66 años. Un negocio a perpetuidad, cuyos excedentes no se traducen en mejoras del equipo Leones Negros, no obstante, sospecho que han incrementado la riqueza personal de algunos sujetos vinculados a la administración del aparcamiento; ignoro si el Ayuntamiento recibió y aún detenta el 10 por ciento de las acciones que la UdeG tenía en Clubes Unidos, y debió cederle. Tampoco se construyó el centro comercial ni el hotel, acordados en el comodato suscrito entre el patibulario Marco Antonio Cortés y el deshonesto Alfonso Petersen.

La concesión no se hubiera otorgado sin la venia de Enrique Alfaro Ramírez, por lo que sospecho que hubo algún acuerdo de alcoba entre éste y el factótum universitario. Lo que me lleva inevitablemente a señalar la calidad moral de Enrique Alfaro, que en su desmedida ambición por lograr el poder que se ha propuesta, es capaz de pactar con dios y con el diablo; no es la primera vez que negocia con grupos de la peor calaña, los emilistas del PAN y otros sujetos no menos putrefactos, así que con la corrupta mafia udegeísta, es como tratar con pandilleros de barrio.

Si ya olvidaste los agravios que Raúl Padilla infligió a tu padre, qué lástima. Un monarca pontificó: París bien vale una misa.

Maquiavelo sentenció: no importan los medios si se consiguen los fines. Esto es, confiar en un político es el peor error que puede cometer un ciudadano, pues aquél inevitablemente traicionará, manipulará y desechará a quien confíe ingenuamente en él.

Gustavo Monterrubio Alfaro

Con TV y sin libros

Creo que a pocos sorprende el saber que Donald Trump vive solo con la TV y sin libros, bienvenido al club de los presidentes ignorantes de Peña Nieto que no supo ni nombrar tres libros leídos en su vida, como estará el mundo que este tipo de gente está llegando al poder y se está enriqueciendo inmensamente.

Más de algún adolescente rebelde reclamará a sus padres que no lo manden a la escuela y mucho menos lo pongan a leer, tomando como ejemplo a Donald Trump y Peña Nieto, la conclusión es que algo está muy mal en nuestro planeta todo está al revés, se están promoviendo los antivalores, la riqueza sin trabajo, los negocios sin moral, la política sin principios, la economía sin solidaridad, la fama sin grandeza, el poder sin sabiduría, el mundo está descendiendo por una pendiente pronunciada, se quedó sin frenos y para colmo lleva al volante a los más tontos.

Julio del Valle Guillén