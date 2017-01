Los correos del público

La incertidumbre

Los seres humanos nos aferramos a lo conocido, a lo previsible al control de las cosas, sin embargo, muchos viven queriendo controlar el futuro, sin tomar consciencia del presente, lo que provoca ansiedad. Otros, por el miedo al cambio se quedan en lo que se llama la zona de confort, ese lugar en donde sienten que tienen el control. El miedo al cambio genera ansiedad, no importa que sea para mejorar, pero nada es estable, la vida está repleta de imprevistos, la seguridad que anhelamos es una ilusión, la única certeza que tenemos es que no somos inmortales. El panorama para la economía en México es complejo, son varias las fuentes de incertidumbre: menor actividad económica, incremento en las tasas de interés, el incremento del dólar y amenazas del Presidente Trump. La incertidumbre entre los indocumentados en Estados Unidos se incrementa. Con este panorama allá y acá muchos se paralizan, otros lo ven como oportunidad, es bueno entender que la creatividad se potencia en la incertidumbre. El financiero Nassim Nicholas acuñó el fenómeno del Cisne Negro, aquellas situaciones que suceden contra los pronósticos. El cisne presenta tres características: 1. Es Inesperado. Nada de lo sucedido en el pasado apuntaba a esa probabilidad. 2. Tiene gran impacto. Porque es inesperado, nos toma desprevenidos y captura toda la atención 3. Genera explicaciones a posteriori. Cuando aparece el Cisne negro se busca toda clase de argumentos que justifiquen lo sucedido, como el triunfo de Trump, el Brexit, la votación por el No en Colombia y el triunfo del MC en Jalisco. Algunas recomendaciones: en lugar de tratar de querer controlarlo todo, es mejor estar dispuestos a esperar lo inesperado, adaptarnos a los cambios. En vez de sucumbir al miedo, aceptemos que la vida es un cambio continuo, en la modernidad navegamos en aguas turbulentas. La sabiduría popular dice: no te desgastes, no llores antes de que te peguen y no abras el paraguas antes de la lluvia. Finalmente, no mires hacía atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, observa alrededor con atención.

Rosa Chávez Cárdenas





Economía

La economía suma cero, donde lo que uno gana, otro lo pierde, quedó en el pasado, hoy la economía es global y virtual, donde la confianza genera mucha más que la suma de los componentes, esto se llama sinergia; lo que ganan y pierden las bolsas de valores no es dinero, es confianza. Lo explica bien la teoría de juegos, cuando dos o más colaboran se obtienen más beneficios que cuando cada quien ve solo por su interés. Donald Trump y sus seguidores se quedaron en el pasado, ven una economía de suma Cero, es la economía del miedo, donde cada uno ve solo sus intereses, en realidad las economías de México y Estados Unidos son complementarias, México aporta manufactura y EU tecnología, ellos se llevan la mayor tajada porque sacan el valor agregado, el balance es positivo para ambos, la economía tipo Trump ve un simple pastel del que hay que sacar cada vez mayor tajada, si Trump aplica su ideología retrograda lo único que va a lograr es perjudicar a ambos países, ojala y recapacite o en algo le ayuden sus asesores.

Horacio Martín Romero

