Los correos del público

Polémica en dos ruedas…

El debate local está centrado en las ciclovías, que si se someten a consulta pública, que si se manifiestan los vecinos, que si los políticos, etc…Sí ha hecho gran falta la socialización del tema y más allá de eso, yo diría la culturización del tema, si bien es cierto que con la implementación de estas vías alternas de movilidad, se pretende una mayor sustentabilidad y mejor uso de los espacios, también es cierto que los mexicanos vemos la propiedad, el uso, y disfrute de un automóvil como símbolo de estatus, seguimos casados con la idea de que el tener uno o varios automóviles es símbolo de buena economía, los expertos o bueno a los que les gusta andar en bici dicen lo contrario si a esto le agregamos que en las diferentes avenidas en donde se están implementando estas medidas se ha hecho de manera abrupta y sin aviso previo pues de ahí el caos y el descontento; si las autoridades estatales en unos casos y municipales en otros, realizaran una encuesta para medir el impacto del uso de la bici en algunas zonas pudiera ser de gran ayuda, yo desconozco si por ejemplo en avenidas como Washington, circulen tantos ciclistas como en Marcelino García Barragán, o en Chapultepec, y esta medición serviría para atender lo prioritario y luego lo que siga; sobre el transporte público, si bien no contamos con un servicio como el que quisiéramos tener y sobre todo al precio que deberíamos pagar, lo cierto es que las rutas son demasiado bastas, insisto el problema no es el derrotero sino el servicio y el precio; y ya por último los políticos, los diputados deberían de legislar más apegados al estudio del derecho y menos apegados a la moda, a modas y tendencias, y que lamentablemente afectan derechos de unos y otros. Todos los ciudadanos merecemos ser atendidos los de a pie, los de bici, los de a camión, los de coche, en fin todos, de lo contrario lejos de lograr generar ciudadanía y convivencia caeremos en una campal urbana.

Pedro Javier Silvestre Rocha

Leyes recaudatorias

Nuestros Gobernantes no se cansan de aprobar leyes totalmente recaudatorias para ponerle más carga a la de por sí ya deteriorada economía de los mexicanos, ven la tempestad y no se hincan, en especial me refiero a la reciente ley aprobada por el MC y el PRI sobre calidad del aire que hace obligatorios los verificentros donde encarecerán todos los procesos y multas, encima quitando talleres que dan trabajo a muchos mecánicos jaliscienses. Lo peor es que según estudios la implementación del programa solo baja el 2 por ciento de la contaminación, el beneficio seria inmensamente superior si mejoraran la movilidad y el transporte colectivo, ya que Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades de transito más lento de todo el país, el promedio de velocidad es de 15 km por hora , eso sin contar múltiples obras que nos traen a vuelta de rueda, lo dicho es una medida recaudatoria que solo beneficiara al gobierno y sus compinches de los verificentros, imponiendo leyes y pagos que no se aplican ni en primer mundo, por un total entreguismo a organismos internacionales.

Rubén Fuentes del Campo