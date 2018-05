Los correos del público

Violencia y vacíos de poder

La violencia y los vacíos de poder no son gratis, tienen padre y madre. Sus progenitores son las autoridades de los tres niveles de gobierno y sus “socios” que forman parte de la delincuencia organizada. El consejo mexicano de asuntos internacionales ha puesto el dedo en la llaga, declaro lo siguiente: “No fue solo el narcotráfico lo que trajo violencia… el control, centralización y/o administración política de la corrupción también se atomizo… cada secretario, gobernador, alcalde, comandante, jefe o juez, administra se circunscripción territorial o sectorial”. Es decir, cada parte del sistema, lleva su parte de culpa.

Sayula es un claro ejemplo del gravísimo deterioro de las instituciones en el país. El nivel de infiltración de la Delincuencia Organizada tanto en Sayula, como en el resto del país es tan alto, que no se puede ocultar, mucho menos ignorar. El grado de cinismo es tal, que poco importa a los partidos, designar como candidatos, a personajes que no paran de sorprendernos. Un candidato al gobierno del Estado, compro dos predios para construir un edificio en Guadalajara que fueron propiedad de empresas señaladas por el Departamento del Tesoro norteamericano, como empresas vinculadas con la red de lavado de dinero de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno alias El Azul, pero, sorprendentemente, no es la primera vinculación que le hacen al angelito de Morena.

Si estudiamos en qué consiste y cuáles son los alcances la “amnistía” que propone López Obrador, entendemos claramente por donde corre el agua. La ruta que explica la ex Ministra de la Corte Olga Sánchez Cordero, la encuentro sumamente preocupante e irresponsable. Cómo es posible que defiendan a una actividad criminal con el argumento que el narcotráfico ha creado, en los últimos 10 años en México, 600 mil empleos directos, que no son de alta criminalidad muchos de ellos. Si esto, llegara a suceder, México, de forma automática, entraría en la lista de países que protegen a criminales, entraría en la lista negra internacional de países que no combaten la delincuencia organizada y va a traer graves consecuencias a las finanzas del país. Se le pueden imponer fuertes sanciones económicas, como limitarle el acceso a los mercados financieros internacionales, se puede pedir la salida de México de todos los tratados comerciales, la salida de México a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se ubicaría al país como un narco/estado, en todo el sentido de la palabra.

Las consecuencias de semejante barbaridad serían gravísimas para el país. Los Derechos Humanos de las víctimas del Narcotráfico son claramente vulnerados, y pueden, sin ningún problema, llevar sus casos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a la Corte Internacional y van a ganar todos sus litigios en contra del gobierno mexicano. No se puede ser tan ciego y tan irresponsable. El narcotráfico es un delito internacional y no está contemplado en ningún código penal internacional o posible indulto a estos criminales. Así de simple.

Federico González Alfaro