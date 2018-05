Los correos del público

Estacionamiento

El día 30 de abril 2018 acudí a Palccoa la exposición Cuerpo Humano. Dejé mi carro en el estacionamiento del DIF que está enfrente y que informaba que cerraban a las 19:30 horas. Llegué a recogerlo a las 19:25 y ya estaba cerrado. Busqué si tenían otra entrada y encontré otra más, donde estaban haciendo corte de caja. Después de suplicarles que me lo entregaran, la cajera déspota accedió a hacerme el “favor” mediante el pago de 150 pesos. Al solicitar un comprobante me dio uno que no amparaba la cantidad y el horario. Al reclamarle me lo arrebató me devolvió el ticket y los 150 diciéndome que ya no me iba a entregar mi carro. Soy una persona mayor que no puedo desplazarme fácilmente, le supliqué a un joven portero y él se comunicó con el guardia que accedió a que me lo entregaran mediante el pago de 150 pesos. Solicito que respeten el horario, coloquen un letrero informando que puede uno acudir a la otra puerta si está en el horario, y se le llame la atención a esa cajera del turno vespertino. Esto es para el o la encargada de estacionamientos del DIF.

Emma Guadalupe Pérez Guzmán

¡Basta!

El asunto del enriquecimiento de Jorge Emilio González El Niño Verde, que una vez más ha sido denunciado, no es solo un problema de transparencia, ya que es evidente cómo ha amasado una gran fortuna: nieto e hijo de dos personajes del sistema político, asambleísta del Distrito Federal, diputado federal y senador, presidente del PVEM; aliado de Enrique Peña Nieto y sorprendido en un video en negocios ilegales. Es un auténtico representante de la corrupción. Se entiende porque los salarios y prestaciones que devengan los políticos son insultantemente altos; como dirigente de un partido tuvo acceso ilimitado a recursos públicos, pudo generar numerosos negocios y con sus nexos con los gobiernos pudo acceder a información privilegiada. Hoy, una vez más será diputado federal plurinominal y seguirá acumulando riqueza. Hoy, los ciudadanos decimos ¡No más corrupción e impunidad!

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez