Los correos del público

Incendio

El viernes 13 de abril a las 10 pm, un transformador de la CFE generó una descarga estridente, la cual ocasionó instantáneamente un cortocircuito en mi casa: Lincoln 110-1 de la colonia Vallarta Norte (Zona Minerva). El cortocircuito dio lugar a un incendio en la recámara principal, con mucho esfuerzo y riesgo, gracias a que empapé sabanas y toallas, pude controlarlo; sin embargo los pocos minutos que estuvo activo (entre 6 y 7), ocasionó un sinnúmero de daños. La recamara quedó parcialmente destruida, afectó obras de arte que se encontraban ahí y varios aparatos electrónicos (TV, computadora, CD player y más de 150 CD´s de diferentes películas y más).

El resto de la casa: muros, techos, ventanas, 2 baños, muebles de madera, muebles tapizados y un sinnúmero de objetos de arte se dañaron considerablemente.

El 26 de abril pasado presenté una solicitud de indemnización en la oficina de la CFE que se encuentra en Eulogio Parra 1760 en Santa Tere (DCJAL Zona Metropolitana Hidalgo).

Ahí un ejecutivo me asigno el N° de orden 1410859032. Dicho ejecutivo me garantizó que en un término no mayor de 10 días acudirían los inspectores a revisar la finca dañada. Ya transcurrieron los 10 días ofrecidos y los inspectores no se han presentado. La casa está prácticamente en condiciones de desastre (caos generalizado). Para colmo, llovió en tres ocasiones la semana pasada. Lo poco que pudimos recuperar se dañó con las inesperadas lluvias, en virtud de que mucho de lo afectado lo coloqué al aire libre (No tengo otro lugar donde ponerlo).

La CFE se ostenta como “Empresa de Nivel Mundial”, si así así fuera, ¿cómo es que sus transformadores causan tantos daños a los usuarios del servicio doméstico?

Por este conducto hago un llamado a los inspectores para que vengan a ver, las desastrosas condiciones en que se encuentra la casa a tres semanas del incendio.

Jaime Marín