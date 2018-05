Los correos del público

Aristas

Hay muchas aristas para analizar del debate, algo que me llamó la atención es que ninguno de los candidatos puso énfasis, ni hizo propuestas serias para combatir la impunidad que provoca la impartición de justicia, porque de nada sirve tener la policía más eficiente y a todo el Ejército en las calles si los delincuentes entran un día y salen al otro.

Para que cualquier lucha sea eficiente primero hay que identificar y eliminar lo que está provocando todos los males y luego entonces luchar contra las consecuencias, si se desbordó una presa primero vas y tapas el origen de la inundación y luego vas y arreglas los estragos, incluso El Bronco mencionó en el debate que quiso meter a la cárcel a todo el grupo de delincuentes del ex gobernador Rodrigo Medina, pero que los jueces corruptos venden amparos al por mayor y los dejan libres, así que de nada sirven sus propuestas de mejorar policías, poner fiscales autónomos, si no cambia el corrupto sistema judicial, lleno de jueces y magistrados que se venden al mejor postor.

Julio del Valle Guillén

¿Buen orador, buena persona?

Hasta el momento no tengo inclinación por ningún candidato. Mi aguja electoral se encuentra en una oscilación constante que me genera franco e incómodo desasosiego. El presente comentario no tiene nada que ver con el momento político de México. Generalmente los buenos oradores tienen una gran ventaja por su elocución, calma, magnetismo, manipulación y hasta el poder de enloquecer a las masas, como ha sucedido algunos capítulos negros y sangrientos de la historia universal que se ha encargado de responder mi cuestionamiento.

Francisco Benavides Beyer