Los correos del público

Los populistas

Los populistas también son llamados falsos profetas, el uso de la palabra es su mayor tesoro, no solo los vemos en cargos políticos, está de moda las presentaciones en eventos, hablan frente al público, cuentan chistes, comparten la manera en que hicieron su negocio y venden ideas para hacerse millonarios. Otros populistas demagogos son los de las sectas esas que vienen de Brasil, rentan espacio en la televisión, ofrecen milagros; la solución es tan simple, solo con acercarse al culto, gracias al pensamiento mágico, dejan las adicciones, se arrepienten de sus “pecados” dicen que inician negocios y se vuelven millonarios de la noche a la mañana.

El populismo es una forma de poder muy ancestral, una práctica política muy utilizada para el manejo de las masas, los populistas que más llaman la atención son los que quieren el poder, los que buscan dominar al pueblo, curiosamente demagogia y democracia también derivan de la raíz griega demos, que quiere decir pueblo, con la diferencia, el concepto de pueblo al que se refiere la democracia es el cuerpo cívico, el estado-nación, contrario al pueblo al que hace referencia el populismo, es el pueblo desposeído por las élites apoderadas que intentan amoldar al pueblo según sus intereses, consolidar un poder personal al margen de las leyes, las instituciones y las libertades. El populismo postula una división entre los buenos y los malos, los populistas asumen que pertenecen a la izquierda, dicen que luchan por el pueblo, se rasgan las vestiduras para decir que llegan a servir, ofrecen acabar con la pobreza, prometen cambiar los modelos establecidos que no funcionan, saben lo que el pueblo quiere escuchar, todo lo que hicieron otros estuvo mal, con una varita mágica resolverán todos los problemas. En nuestro país en etapa de elecciones escuchamos a populistas peleando por el cargo, saben que prometer no empobrece, el que promete que todos puedan conquistar la felicidad, el más populista de los cuatro, se sabotea el mismo con su soberbia, cada día lanza promesas: acabar con la corrupción, vender el avión, suspender el negocio del aeropuerto y las reformas, es la versión mexicana de Hugo Chávez. Otro candidato ofrece la pensión universal para todos. En Jalisco, los del partido naranja dicen que van a refundar el estado, En Europa, el populismo tiene un sentido racista que aviva las pasiones, anteriormente contra los judíos, ahora contra los musulmanes, el populismo ha proliferado debido a la migración masiva y a los hambrientos de poder. En América Latina los populistas han dominado, al pueblo, Eva Perón en Argentina y Hugo Chávez, presumía que se quedaría en el poder como su ídolo Fidel Castro, los venezolanos ahora pagan las consecuencias de creer en un líder tan populista, Maduro no tiene carisma, pero, está apoltronado en el poder y tiene a Venezuela en bancarrota. Hasta Lula, cuando estaba en la presidencia de Brasil presumía que estaban mejor que México, alardeaba de ser modelo para otros países y ahora está en la cárcel. Trump, encabeza la lista, nuestro país es su chivo expiatorio, todos los días amenaza con medidas proteccionistas y con la construcción del muro, ahora despliega militares en la frontera como si nos declarara la guerra.

Rosa Chávez Cárdenas