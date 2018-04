Los correos del público

Jacarandas

Agradezco que hayan publicado sobre los árboles de jacaranda. Me puse en contacto con la oficina del Director de Parques y Jardines de Zapopan, el C. Romarico Vázquez y mandé foto de la copia del permiso con el número 568/2018 firmado por el mismo Director.

Y solicité me dieran copia del dictamen del perito forestal con la causa que justificara el derribo de estos árboles.

Me comunicaron con el Ingeniero Carlos Cortés que es el responsable de eso, y me dijo que dicho folio de permiso no aparecía y que por lo mismo tampoco podían darme el dictamen que justificara esto. He insistido sobre el tema vía telefónica y la respuesta sigue siendo la misma, este folio no es válido y no hay dictamen.

Estuve en la oficina de los Colonos de Ciudad del Sol y me indican que el viernes 20 de abril los de Parques y Jardines estuvieron presentes en el lugar de las jacarandas para verificar que estas se iban a retirar pues “estaban enfermas”, cosa que a todas luces es falso.

Lo grave de esto, es que la propia oficina de Parques y Jardines indique que no emitió este permiso con folio, y por el otro lado haya acudido de manera personal al lugar para autorizar que se derribaran. No se cumplió con el reglamento, pues dichas jacarandas no entran en los incisos que marca la ley para causas justificadas de derribo de ejemplares de esta edad.

María Soledad Mendieta

Obra

Primer Acto: Trump declara que sacará al ejército estadunidense de Siria; segundo Acto: Israel lo llama a cuentas y le exige que continúe para mantener el equilibrio en la zona, Trump les pide un móvil para continuar; tercer acto: Se da un ataque con armas químicas, sin probar nada, culpan al presidente sirio, pero el único beneficiado es Israel. ¿Cómo se llamó la obra? “Quédate, que yo te daré motivos”, así de sencillo es lo que pasa en Siria, hay muchos intereses económicos y políticos que mantienen el equilibrio en medio oriente, el gran problema es que en este ajedrez geo-político es que los peones sacrificados significan grandes tragedias humanitarias.

Carlos Chong González