Los correos del público

Juego

No aguanté la hora del debate, parecía juego de niños, “yo no fui, tú la debes”. Los ciudadanos, México no merece que se les trate así, y además nos va a costar todo el jueguito 26 mil millones de pesos. En lo que nos han presentado en los medios de comunicación dan vergüenza esos candidatos. Puesto estar equivocado, pero francamente no les aguanté ni la hora. Y lo que he escuchado, visto, leído, prácticamente ningún candidato se salva, aquí en Jalisco continúan pegando calcomanías, haciendo mítines de acarreados, dando volantes que no dicen nada, ¿qué podemos hacer contra esta avalancha de tonterías? Bueno, al cabo no les cuesta, paga el pueblo.

Alejandro Casarrubias Jiménez

Obra

Primer Acto: Trump declara que sacará al ejército estadunidense de Siria; segundo Acto: Israel lo llama a cuentas y le exige que continúe para mantener el equilibrio en la zona, Trump les pide un móvil para continuar; tercer acto: se da un ataque con armas químicas donde sin probar nada, culpan al presidente sirio, pero donde el único beneficiado es Israel que le da el pretexto a Estados Unidos, a Trump y aliados incondicionales para lanzar un ataque y dejar el ejército ahí. ¿Cómo se llamó la obra? “Quédate, que yo te daré motivos”, así de sencillo es lo que pasa en Siria, hay muchos intereses que mantienen el equilibrio en medio oriente e Israel vio con alarma cómo EU quería retirarse sin más, el gran problema es que en este ajedrez geo-político es que los peones sacrificados significan grandes tragedias humanitarias.

Carlos Chong González

Denuncia

En la calle Manuel Aguirre Berlanga, en la colonia Constitución en Zapopan, se juntan varios jóvenes a drogarse y tomar bebidas alcohólicas. He encontrado drogas, armas blancas, pipas para fumar, hay que estar al pendiente, pues en ocasiones se pelean entre ellos, se adueñan de la calle, que también sirve para baño público.

Como son algo iracundos, trato de no molestarlos y la música a todo volumen. Esta situación ya me tiene harto y las autoridades, bien, gracias; algunos vecinos llaman a la policía y jamás llegan.

Si algo llegara a pasar tanto a mi persona como a mis vecinos, hago culpables tanto al Lic. Aristóteles Sandoval así como al Lic. Jesús Pablo Lemus, que realmente no hacen nada. Lo peor es que hay niños y ellos observan el comportamiento de los adultos, gracias de nada autoridades.

Miguel Ortiz