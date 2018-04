Los correos del público

Criminalización

La impronta que nos marcan a los médicos de por vida al ingresar a la Escuela de Medicina es Primum non nocere: “Primero no hacer daño”, alocución latina atribuida a Hipócrates, uno de los principios de la ética médica. Nuevamente el gremio médico salió a la calle a pedir justicia por la detención de nuestro colega oaxaqueño Luis Alberto Pérez Méndez, y vinculado a proceso por homicidio con dolo eventual con agravante de responsabilidad médica, por supuesta negligencia que provocó la muerte de un menor. Lo de acusar a un profesional de la salud de homicidio intencional puede sentar un precedente legal perverso y peligroso contra el gremio, más ahora que el homicidio doloso es uno de los eventos más ominosos que enfrenta nuestro país. El que haya sido clasificado doloso por la autoridad sin duda criminaliza y estigmatiza la actividad médica, además de utilizar como agravante que el hospital no tenía unidad de cuidados intensivos es ridículo. El 90 por ciento de los hospitales en México no tienen terapia intensiva. Con esto se está sometiendo al personal de salud a trabajar amenazados y en silencio, en un sistema de salud rebasado.

En nuestra profesión, como en cualquier otra, aun cumpliendo los parámetros del método científico, no estamos libres de cometer errores involuntarios y/o se presenten efectos adversos de lo que utilizamos, no somos infalibles, pero de lo que estoy seguro nunca provocaremos un daño intencional.

Los médicos no nos oponemos a la penalización de existir alguna responsabilidad, no queremos impunidad, sí a las leyes, pero sin criminalizar nuestra profesión. El acto médico está sujeto a muchas circunstancias y aristas, que son muy diversas las causas por las que se pueda generar una falla, es por eso que no se debe de judicializar todo lo que conlleva el ejercicio de nuestra profesión. Solicitamos que en caso de sospecha de mala práctica, los hechos sean dictaminados por comités especializados y, solo después de haberse hallados elementos que configuren un acto criminal, fuesen remitidos a las instancias judiciales, y evitar la criminalización del acto médico en primera instancia.

Jaime Arias Amaral