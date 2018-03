Los correos del público

“Donjuanes” populistas

Es increíble, para su servidor, el grado de cinismo de los políticos populistas mexicanos.

El populismo, se le relacionaba casi de forma exclusiva a las izquierdas. Al estar tan devaluada la moral de los políticos mexicanos de cualquier partido y de cualquier color, optan por el camino más fácil, la demagogia populista.

Me puse a estudiar los discursos de cierre de campaña de algunos candidatos. Los encuentro peligrosamente incongruentes, si en verdad piensan hacer lo que nos dicen, pobre México. Estos donjuanes populistas mexicanos prometen de todo, hablan con una ligereza de cifras, sacan cuentas tan alegres, que denota su grandísima ignorancia. Un candidato al senado populista reclama los más de cien mil asesinatos, los más de 300 mil desplazados y los miles de desaparecidos. Le pregunto señor populista ¿Los crímenes del narcotráfico, el ajuste de cuentas, las desapariciones por ellos realizadas, se van a terminar con su demagogia? El eterno candidato de siempre, promete considerar una “amnistía” al crimen organizado para acabar con la violencia. ¿Es en serio? La enorme cantidad de crímenes, desplazados y desaparecidos se deben a una sola razón: “La falta de un verdadero marco jurídico que nos dé certeza que los criminales serán castigados”. Su ridículo sistema penal acusatorio, híper-garantista, protege a los criminales, no a los ciudadanos. Este galimatías legal va a sumir al país en la ingobernabilidad.

Dicen que van a terminar con la corrupción, que ustedes no se manchan en el lodo. Ridículos. Nos dan cifras de lo que nos cuesta este grave flagelo, pero…. invitan a regresar al país a lo más impresentable del sindicalismo charro nacional. Reclaman a la memoria del “pueblo”, y al mismo tiempo, se están escondiendo en la irresponsabilidad colectiva de sus compañeros de los tres órganos de gobierno. Ustedes la hacen y nosotros la pagamos. Claro, no se pueden sonrojar, en reclamar nuestra memoria, ya que no tiene el valor de reconocer que son parte de esa misma vergüenza.

Cuando las cosas van mal, es muy fácil culparse mutuamente, cuando las cosas van bien, todos quieren reclamar como propio el triunfo. Su hambre de poder se hace más notable cuando están en ayuno, su ausencia en el gobierno, les incrementa cada vez más la magnitud de sus apetitos.

Los escucho defender a la educación popular, pero… desde las ambiciones del sindicalismo nefasto que estanco por años la educación pública en México. Es muy fácil prometer semejantes disparates, lo que más me preocupa, es su salud mental. ¿En manos de quien pondríamos el futuro del país? ¿De ustedes? Pobre México.

Federico González Alfaro