Los correos del público

Adelanto

Los priistas y panistas nos brindan un adelanto del lodazal que será la campaña electoral próxima. Denuncias de corruptelas se cruzan mutuamente, sin más resultado que el show mediático implícito, cuando, por lo menos, la autoridad electoral debería apremiar a las instancias judiciales para que investiguen y sancionen y no sólo hagan declaraciones mediáticas por consigna, y en su defecto, retirarles el registro a ambos por corruptos. Resulta abominable que los mexicanos tengamos que elegir entre la cloaca y la alcantarilla, por la complicidad, irresponsabilidad y corruptelas de las autoridades judiciales, fiscales y electorales.

En cualquier país medianamente decente y democrático, dichas acusaciones habrían derivado en investigaciones serias y profesionales, y los eventuales culpables juzgados y sentenciados; pero en el teatro de la risa mexicano, todo ocurre según el color del partido político que lanza o recibe mierda. Porque las instancias públicas facultadas para indagar y castigar la podredumbre de los candidatos priísta y panista, no cumplen la función que les es obligatoria, y sustancia su existencia y presupuesto asignado. O dicho en buen romance, los contribuyentes mexicanos financiamos instituciones que sirven al amo de los Pinos, al de la casa de gobierno y al residente del palacio municipal; de manera que se convierten en enemigas de los ciudadanos y aliadas y protectoras de políticos ladrones, demagogos y prevaricadores.

Gustavo Monterrubio Alfaro





Incertidumbre

¿Será? Y se verán cosas peores en este 2018: Justificaciones teóricas, filosóficas e ideológicas y hasta constitucionales, si no, se inventarán distorsiones. Será: “el año de Hidalgo” que, los que están en el poder no dejarán algo. Será el año de genuinas esperanzas bañadas de incredulidad e incertidumbre. Será el año de acusaciones de las extremas “derechas e izquierdas”. Yo, hace tiempo dejé de creer en ambas, he estado muy cerca en una y otra. En las dos, son seres humanos que las habitan y es el mismo sol que las alumbra. No hay nada nuevo debajo de él...es la misma naturaleza humana percibiendo de distinta manera la realidad exigiendo respeto por su forma de pensar y, otras veces, obligando a los demás en su forma de sentir. Interesante forma de complicarnos y conflictuarnos la existencia.

Será que en este 2018 de confrontaciones políticas aparecerán de forma más connotada e inmisericodi, grupos saliendo de los más obscuros rincones como cucarachas asustadas con manos y mentes diabólicas que tratarán de confundir, con “dobles mensajes” capaces de crear una esquizofrenia social en la opinión pública. Vaciarán su estiércol por todos los medios, inundarán las pantallas y redes sociales de: montajes, calumnias de todo tipo, habrá gentes que se venderán, como Judas, para traicionar, difamar, mentir. Gran parte de nuestro pueblo, con consciencia ingenua, será una vez más, arrastrado por lobos con piel de oveja que les venderán la democracia y destino del país, a cambio de tortas y cachuchas. He de esperar e invito a analizar los últimos desenmascaramientos de los candidatos en cuestión, para que la opción de nuestro voto, no sea pasional, ni improvisado. Que solo sea para aquellos que objetiva, honesta y programáticamente planteen: Los “Qué”, los “Cómos explícitos”, los “Para qué”, “los Cuándo” y “con Quiénes” con su capacidad probada. Será la forma de orientar nuestro voto a favor de la transformación estructural que necesita México. ¿Será?

Fernando Mendoza Castañeda





Despilfarro

El “deporte” favorito de los políticos y funcionarios públicos mexicanos desde hace décadas, independientemente de sustraerlos, es dilapidar los recursos públicos en todos los rubros habidos y por haber. Despilfarros que se presentan por una pésima gestión administrativa irresponsable y por el interés de que parte de esos recursos retornen a engrosar su patrimonio personal. Nada nuevo bajo el sol.

Para muestra, mil millones de botones. El último a la vista fue la noticia de la expropiación de un inmueble siniestrado por el sismo del pasado 19 de septiembre, en la avenida Álvaro Obregón en la Ciudad de México, para edificar un memorial en honor de las víctimas.

Qué idea tan creativa, romántica, emotiva, pero no para un país tercermundista y pobre como México, ávido de recursos para aplicarse en otros rubros para los vivos, con todos mis respetos y condolencias para los familiares de los fallecidos.

Francisco Benavides Beyer