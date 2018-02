Los correos del público

Migración

Las causas más comunes de la migración de las personas son la falta de oportunidades para contar con mejores recursos para poder y solventar las necesidades; la inseguridad, así como las guerras, sismos, inundaciones, contaminación, sobrepoblación, entre otras. Las personas tienen que dejar su lugar de origen para trasladarse a otro lugar desconocido para ellos, por el abandono y desprecio que les han tenido sus “gobernantes”.

Existe a nivel mundial un organismo que se supone apoya a los migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue creada en 1951, sus objetivos son: “Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo, a fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, a alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes”, cuenta con 169 estados miembros, entre ellos México.

Este organismo trabaja con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La principal labor de la OIM consiste en “cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas”.

Pero, ¿realmente este organismo internacional protege a los migrantes como dicen? ¿o solo es un órgano de membrete? Porque la mayoría de los migrantes sufren de xenofobia, o sea, desprecio o rechazo por su aspecto de extranjero, raza, lengua y color. Es muy común observar en medios de comunicación como se violan los derechos humanos de las personas que por necesidad tienen que abandonar su país.

En México no quedamos exentos de este problema, tanto como país exportador de mano de obra barata hacia Estados Unidos de Norteamérica, como país receptor de indocumentados centroamericanos. Si bien es cierto que los mexicanos nos quejamos del trato que reciben nuestros connacionales por parte de los vecinos del norte, también es cierto que en nuestro país no se les trata nada bien a todo aquel que pisa nuestro territorio nacional, sobre todo, de manera ilegal, es decir, somos xenofóbicos, quizás no tanto como Donald Trump, pero despreciamos y rechazamos al extranjero que deambula por nuestro país.

Como se observa, la causa número uno de la migración de las personas es la falta de recursos económico para sobrevivir en su lugar de origen, en nuestro país, los gobernantes no han sabido o no han querido resolver este gran problema, en donde todo individuo tenga acceso al trabajo digno y decoroso.

Ahora que andan en precampaña y después en campaña, seguramente todos los candidatos ofrecerán la luna y las estrellas en este sentido a los mexicanos, pero serán promesas ya realizadas en anteriores procesos electorales, y por supuesto que nunca se cumplieron. O como diría mi abuela, digamos no a la migración por necesidad, y si a mejores oportunidades en su lugar de origen para los que menos tienen ¿No lo creen?

Marcos Antonio Santoyo Bernal