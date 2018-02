Los correos del público

Informe

En su Quinto Informe de Gobierno ¿qué tiene que informar el gobernador en el área de Salud?

Solo malas noticias. La primera promesa y acto que realizó cuando tomó protesta para el cargo de gobernador, fue el de construir el Hospital Multicultural de Huejuquilla El Alto, cinco años después es un elefante blanco, no cuenta con personal ni recursos suficientes afectando a la comunidad wixárica.

Tuvo la oportunidad de modificar el rumbo y cumplir sus promesas cuando el Dr. Jaime Agustín González Álvarez dejó la Secretaría, pero cometió el peor error al nombrar al Dr. Antonio Cruces Mada, más por su amistad que por sus méritos profesionales, incluso a pesar de la historia negativa que arrastraba éste último a su paso por los Servicios Médicos Municipales y el Seguro Popular.

Los centros de salud de Jalisco de primer nivel de atención no tienen personal suficiente, pues sólo 33 por ciento cuenta con la plantilla completa para atender a los beneficiarios. Qué decir del desabasto de medicamentos a todos los niveles.

La otra gran promesa, la construcción del Hospital Geriátrico sigue sin terminar y está parada la obra: ¿será otro elefante blanco? Ni qué decir del Hospital de Cancerología, que ya encalló.

En indicadores más sensibles como la Mortalidad Materna, según el Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, no se mejoró ya que 2017 terminó con 38 defunciones, contra 37 de 2016.

Otro gran problema por todo lo que conlleva, es que en Jalisco 30 por ciento de los embarazos se dan en adolescentes, y no se ven políticas públicas claras en prevención del embarazo, y capacitación en materia de derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

Eso sí, presume que se rebasó la meta de afiliación al Seguro Popular, cerca de un millón de nuevos afiliados; pero ¿cómo se van atender? ¿Existe el personal suficiente? ¿Tenemos la infraestructura para ello? ¿Hay recursos financieros?, esto muestra que a los gobernantes solo les interesan lo cuantitativo y no lo cualitativo. Finalmente, ¿actuará legalmente contra su amigo Cruces Mada?

Jaime Arias Amaral

Comisiones

Causó descontento el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara algunas impugnaciones presentadas en contra de la Ley de Seguridad Interior por diversos organismos locales de protección de Derechos Humanos como: el de Oaxaca, la Ciudad de México y Querétaro. Este hecho tocó fibras sensibles al tratarse de un tema inherente a dicha ley; no obstante, en esta ocasión las críticas hacia la Corte resultan absurdas, puesto que la Constitución no prevé que estos organismos puedan impugnar por esa vía alguna normativa expedida por el Congreso Federal.

Lo anterior, en realidad debería convertirse en una crítica hacia las comisiones de Derechos Humanos por el desconocimiento de la Constitución y porque esto refleja que existe un aislamiento en el trabajo de las comisiones de Derechos Humanos ¿Acaso no habría diferencia si estas Comisiones asesoraran municipios para impugnar dicha ley como lo hizo Cholula y Parral? ¿Por qué no se reunieron con la Comisión Nacional y entre todos redactaron la Acción que ésta presentó? Dicen que la unión hace la fuerza, pero al parecer ahí no lo saben.

Joseph Irwing Olid Aranda