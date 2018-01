Los correos del público

Reporte sin atender

El pasado 7 de noviembre, Martha Patricia Luna Arteaga hizo el reporte ZAPMX52594, sobre un perro abandonado en la azotea de la finca 6809 de la calle Popocatépetl, en la colonia El Colli Urbano.

A la fecha no han atendido dicho reporte y el perro sigue ahí, pero en peores condiciones.

Llamé a la Presidencia de Zapopan y luego de explicarle a la Srta. Eva el motivo de mi telefonema, ella me pasó con la Srta. Rosalba Guzmán de Contacto Ciudadano de la Presidencia, quien me dijo que esos asuntos se reportan en el 2410-1000. Le respondí que la quejosa se había tratado de comunicar en ocasiones diversas, sin éxito alguno; dijo entonces que habría que llevar personalmente un escrito, explicando con detalle el motivo de éste. Que de lo contrario, no podrían intervenir. Le expliqué que la quejosa había sido intervenida quirúrgicamente, proponiéndole que lo enviara por correo electrónico, pero dijo que así no se podía. Que el trámite debía ser personal. Me pasó entonces con el Lic. Gerardo Salazar, jefe de Contacto Ciudadano quien repitió exactamente lo mismo que la persona anterior. A él le pareció “muy raro” que nadie contestara el número 247 y pidió el escrito en persona... Colgando, intenté llamar al 2410-1000, y en efecto, nadie contesta. Pido a mis conciudadanos que todos demos una llamadita al teléfono 3818-2200 Ext. 2600 con la asistente del Lic. Pablo Lemus para exigir al Ayuntamiento de Zapopan que atiendan cuanto antes la situación del pobre perro, que sin comida, agua, ni donde guarecerse del frío, lluvia, sol, etc., su salud se deteriora.

Elsa Stettner

Asistencia social en crisis

Recientemente se dio a conocer que cerca del 80 por ciento de las personas con trastornos mentales que se encuentran en el CAISAME Estancia Prolongada han sido abandonados por sus familiares, situación parecida o peor que viven las personas que se encuentran en la UAPI, aunque a ello habría que agregar las miles de personas que viven en la calle abandonados por sus familiares, pero también por los gobiernos estatal y municipales.La situación de la asistencia social para la protección de personas vulnerables es muy crítica. Es increíble que en Jalisco solamente exista un asilo público y en condiciones deplorables; cierto que el mejor lugar para ellos sería viviendo con su familia, pero ante la irresponsabilidad de sus familiares sería imprescindible que hubiera programas para promover y asegurar el apoyo familiar para personas dependientes (personas mayores, con discapacidad y con enfermedades crónico degenerativas) y que dicho apoyo no se centrara en solo una persona, sino en todos los familiares. Sabemos que se requiere dinero y muchos legisladores y funcionarios públicos estatales y municipales siempre argumentan que no hay recursos; y tienen razón, con sus altísimos salarios y prestaciones, con lo que se roban, con lo que malgasta la clase política (dos ejemplos son el enorme gasto en propaganda preelectoral de candidatos únicos “para convencer a sus compañeros de partido” y luego el insultante gasto en las campañas políticas que vendrá) y con su ineficiencia ciertamente nunca alcanzarán los recursos. ¡Basta de privilegios, corrupción e ineficiencia!

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez