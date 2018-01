Los correos del público

Propósitos de Año

Regresamos a la realidad de las labores cotidianas, después de comer y beber en exceso, enviar abrazos virtuales y saturar las redes con cadenas de mensajes, con la consigna: envía a todos tus contactos y quiero el mío de regreso. Como todos los años la mayoría sufre la culpa por excederse en la comida, corren al gimnasio, buscan el producto milagro, para bajar de peso rápidamente, cuidado, puede contener anfetaminas, bajan rápido de peso, pero luego viene el rebote, ganan más de lo perdido, es como el dinero plástico, gastar es fácil, pagar es lo difícil. Primero agradezcan por tener alimento que llevarse a la boca, la culpa dispara el cortisol, la hormona del estrés y aumentan de peso. No quieran soluciones mágicas o fantasiosas, mantenerse en su peso consiste en beber dos litros de agua, no ingerir refrescos, alimentarse de manera saludable, pequeñas porciones incluyendo frutas y verduras cinco veces al día, hacer ejercicio y descansar ocho horas, dormir menos engorda. Otro protocolo muy recurrente, formular una lista de propósitos, que la mayoría coincide: dejar de fumar, de beber alcohol, hacer ejercicio, ponerse a dieta, ahorrar, pagar las deudas, no perder tanto tiempo en las redes sociales, aprender inglés, cerrar ciclos como, terminar la tesis, firmar el divorcio, cambiar de trabajo, sería bueno incluir en sus propósitos acudir a terapia para resolver sus conflictos, resulta una buena inversión. En enero los gimnasios hacen su agosto, pagan por todo el año y en unos meses la mayoría abandona su propósito. Entiendo, es difícil romper los viejos hábitos, la costumbre es ley y muchos de los propósitos se convierten en fracasos. Rompe la resistencia al cambio, en 21 días lo logras, después te será más fácil, enfócate en un objetivo a corto plazo, busca la motivación, como te verías con unos kilos menos, cuando dejes de fumar, sin beber refrescos y alcohol, mejora tu salud y hasta recuperas la autoestima. Ocúpate, no te preocupes. No llores antes de que te peguen. Si no te involucras, no te quejes. El amor y la tos no pueden ocultarse, de cualquier manera, enamórate. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Cada problema es una lección, si no la aprendes, te golpeará la espalda. Cuida la alimentación, no hagas ricos a los que fabrican medicinas. No gastes en vitaminas, come frutas y verduras. El pesimista está siempre solo, al optimista le bastan dos para hacer grupo. Si el problema tiene solución para que te preocupas, y si no la tiene para que te preocupas.

Finalmente, no robes, el gobierno odia la competencia. Qué otro de sus propósitos se hablar bien de lo bueno que tiene nuestro país, da tristeza leer y escuchar tan malos comentarios, de los miles de muertos, de la violencia, la corrupción, el narcotráfico.

Este año tendremos elecciones y la guerra entre partidos será brutal, con la consigna, que el fin justifica los medios, el miedo será la mejor estrategia de campaña. Los partidos buscan el poder, ofrecen lo que luego no cumplen, no esperen milagros, los ciudadanos tenemos que involucrarnos en cambiar este bello país, recuperar la paz que la ambición nos ha robado, como dijo Karl Popper “la clase política suele estar por debajo de la media intelectual y moral de su sociedad”.

Rosa Chávez Cárdenas