Los correos del público

¡Qué la Corte legisle!

El 21 de diciembre se promulgó la Ley de Seguridad Interior, que ha generado críticas por la sociedad civil y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejando atrás las preocupaciones que se tienen sobre los alcances y aplicación de la ley, resulta desagradable que los poderes Legislativo y Ejecutivo se nieguen a interpretar y desentrañar por sí mismos lo que legislan contra la Constitución, lo anterior, en razón de que el Presidente prácticamente se lavó las manos y dijo que la Corte decidiría sobre su constitucionalidad.

Esto no es un desacierto menor, pues en febrero pasado, el Pleno de la Corte analizó las impugnaciones recibidas contra la “Ley Atenco” y varios ministros criticaron que el legislativo mexiquense los utilizara como referéndum constitucional de sus leyes; no obstante, sí les corrigió la plana en varios artículos. El hecho de que pueda recaer una resolución en el mismo sentido respecto a la LSI, reflejará el desconocimiento jurídico de quienes nos representan.

Joseph Irwing Olid Aranda

Muerte materna

Una muerte materna tiene trascendencia negativa total por sus consecuencias en la estructura familiar y por ende social, difícil de sustituir con nuestras instituciones de protección social vigentes a pesar de que contamos en la Ley del Seguro Social pensión por orfandad, paliativo por ausencia de madre asegurada. El efecto en una madre no asegurada es más devastador, lo que nos remite, de acuerdo con Santiago Levy, sección V sobre estado de bienestar en el libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018 de reciente publicación en Debate a que: “el principal problema económico de México es también su principal problema social: la baja tasa de creación de empleos productivos que incluyan protección contra diversos riesgos”. Tres son las propuestas de Levy para reformar el sistema de seguridad social: 1) Cobertura universal de salud y de, parte de las pensiones de retiro, muerte e invalidez. Instaurar un seguro de desempleo que reemplace a las indemnizaciones por despido. 2) Aumentar el IVA y reducir el ISR en los trabajadores asalariados. 3) Reformar el sistema de seguridad social para que con salud, educación e INFONAVIT iniciemos el camino hacia un Estado de Bienestar. Tres son las dimensiones que explican la vulnerabilidad para que ocurra una muerte materna: 1) La distancia, pues sabemos que a mayor distancia disminuye la oportunidad de atención para un parto complicado o no, dado que la disponibilidad de instalaciones apropiadas es escasa. 2) La escolaridad, pues sabemos que a menor escolaridad es mayor el riesgo de desadherencia en las indicaciones o prescripciones durante la vigilancia del embarazo y puerperio. 3) El sistema de salud, pues como hemos apreciado en MILENIO, en los días recientes, son muchos los intríngulis para el financiamiento del Seguro Popular con la carga de atención de parturientas dado que los hospitales municipales, como me consta en Arandas, no cuentan con el recurso de especialistas certificados para realizar una cesárea, y que los hospitales públicos o privados carecen de banco de sangre. Digan lo que digan nuestros ínclitos burócratas que no dan “pie con bola” para disminuir la mortalidad materna, ya que estructura, proceso y resultado no tienen la integración para la atención prenatal, parto y puerperio con calidad óptima.

Emilio Pérez Ramos

Clase media

Hasta los supuestos logros del gobierno de Peña Nieto son una mentira, en anuncios oímos hasta el cansancio que su gobierno es el sexenio del empleo creando 3.5 millones de “nuevos empleos” según datos de la Secretaría del Trabajo, esto es una gran mentira, en realidad solo se trata de trabajos ya existentes que se regularizaron ante Hacienda por las obligaciones del nuevo sistema. Así que de nuevos empleos nada. No solo eso, sino que los supuestos nuevos empleos son en su mayoría empleos de sobrevivencia con sueldos de uno o dos salarios mínimos, según datos del INEGI hay 665 mil más que ganan un salario mínimo y 2.6 millones más que ganan dos salarios mínimos respecto del gobierno de Calderón, ahí están los empleos miserables “creados” por Peña, en contraparte los que ganan más de cinco salarios mínimos o más bajaron de 3 millones 900 mil a 2 millones 734 mil, 30 por ciento menos gente; en resumen aumentaron los trabajos miserables que se dan de alta y desaparecieron a 30 por ciento de la clase media, así de sencillo.

José Lee Cabrera