Los correos del público

Réplica de La Huerta

Me dirijo a usted con la finalidad de realizar precisiones sobre su nota publicada el domingo (sobre el municipio de La Huerta). Se realizan una serie de afirmaciones que relaciona de manera equivocada hechos que sucedieron por cuenta diferente, creando una imagen de devastación, violencia e inseguridad, que no son ciertas. Efectivamente elementos de la Marina realizan actividades de seguridad en toda la región, como lo hace desde hace varios años entre los meses de octubre y marzo, cuando se realizan la mayoría de las fiestas locales de los municipios aledaños, y no, en suplencia de los policías municipales, como pareciera dar a entender su publicación. Les aclaro también que las fechas que manejan en su nota están equivocadas:“Día de la Inmaculada Concepción”, su celebración es el día 8 de diciembre. En el caso de nuestro municipio, las fiestas patronales se celebraron del 29 de noviembre, iniciando con el novenario de la Inmaculada Concepción, y concluyeron el día 12 de diciembre, con la celebración de la Virgen de Guadalupe. Por esto, más que imposible, es absurdo que alguien celebre el 29 de diciembre a la Inmaculada Concepción. La celebración que se realizó posteriormente fueron las fiestas Charro Taurinas 2017, las cuales tuvieron como fechas del 15 al 26 de diciembre. Como lo dice el encabezado del programa, las fiestas charrotaurinas fueron del 15 al 26 de diciembre. En el contenido del programa se incluye el 27 como el Día del Padre. Claramente: el día 29 de diciembre no hubo fiestas porque no había programada ninguna, ya que oficialmente terminaron el día 26. Por supuesto que los comerciantes recogieron sus puestos el 27, pues ya se habían acabado las fiestas. Además, la actividad comercial es la ordinaria (debido al calor los negocios cierran de 2 de la tarde a 5 de la tarde), por lo que su nota plantea un panorama falso. Es cierto que la presentación del artista programada para el día 26 de diciembre, cierre de feria, fue cancelado, pero dicha cancelación no obedeció a una acción del Comité Organizador o del Ayuntamiento, sino que, el artista contratado cancela de última hora. No fue una cancelación derivada de ese “ambiente desolador”, que ustedes describen erróneamente. Por otro lado, el personal de labora para la Presidencia Municipal se encuentra disfrutando del 2º periodo anual de vacaciones. Desafortunadamente, en este periodo de fiestas acaeció el fallecimiento de Salvador Magaña en circunstancias lamentables.Le solicito se aclare que no fueron suspendidas las fiestas, que las Fiestas Patronales se celebraron del 29 de noviembre al 12 de diciembre; que Presidencia está solo porque el personal está de vacaciones; que las fiestas charrotaurinas se celebraron del 15 al 26 de diciembre, sin alteraciones; que desconocemos la razón por la que el artista programado canceló su presentación; que los juegos mecánicos y cantaritos cubrieron su contrato de feria, por lo que a partir del 27 estaban recogiendo ya sus puestos; que ni el 27, ni el 28 ni el 29 se ha realizado jamás en La Huerta una verbena popular, ustedes no se dieron a la tarea de consultar fuentes oficiales, y tuvieron como fuente principal un audio anónimo que circuló por medio de whatsapp, y hasta donde tengo entendido, no es una fuente confiable.

Noé Ortiz, Comunicación de La Huerta