Los correos del público

No a ley de Seguridad

Indiscutiblemente las y los mexicanos estamos siendo víctimas de situaciones generalizadas de violencia e inseguridad nunca antes vividas y, ante la incapacidad de los gobiernos federal, estatales y municipales para prevenir y frenar estos cotidianos problemas, el gobierno de Enrique Peña Nieto con el apoyo de los legisladores del PRI y del PVEM y varios del PAN crearon, impulsaron, aprobaron y decretaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar del rechazo de miles y miles de ciudadanos, de diversas instituciones defensoras de los derechos humanos, de instituciones de educación superior e incluso de la ONU. Esta Ley les concede desmedidas facultades a los militares para hacerse cargo de la seguridad pública; los militares pueden actuar no necesariamente bajo supervisión del poder ejecutivo; les faculta para intervenir en manifestaciones o protestas sociales si consideran que pueden no ser pacificas; les autoriza el obtener información de las personas utilizando cualquier metodología; no les obliga a rendir cuentas; pone en riesgo varios derechos constitucionales de las y los mexicanos e incluso contradice tratados internacionales firmados por México. Solo queda solicitar a la Suprema Corte que la declare anticonstitucional y violatoria de los derechos de las y los mexicanos. ¡Actuemos ahora, antes de que nos arrepintamos mañana! ¡Si hay otras alternativas!

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez