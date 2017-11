Los correos del público

Cinco principios éticos

Los ciudadanos en general han perdido la confianza en el gobierno y no confían en que los líderes políticos sean capaces de hacer algo útil por los demás. Es importante que no nos desmoralicemos y aceptemos con determinación y visión de futuro. El poder es la peor adicción, cualquiera en sus funciones, lo hemos visto, pierde el equilibrio, así que más vale estar al pendiente para que los que tienen cargos públicos cumplan su responsabilidad. No lo duden, los ciudadanos se pueden convertir en líderes sociales, haciendo el bien por su comunidad, dando ejemplo a los que lo rodean. Antes de juzgar a los demás vamos a dar dos vueltas por nuestra casa. Revisemos algunos principios fundamentales, actitudes y comportamientos que hacen de las personas mejores seres humanos. Los principios éticos fundamentales son: Moralidad, lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social; Vida, todo aquello que favorece la vida, lo que a cada uno concierne para cuidar la salud; Humanidad, el individuo es la medida de todas las cosas, respetar y hacer valer su dignidad; Igualdad, todos, sin distingo, hombres y mujeres, sin discriminar, y Comunidad, todos sin distingo tenemos deberes y derechos. La persona al descubrir que es amada, por ser como es, sentirá que se merece respeto y amor.

Rosa Chávez Cárdenas