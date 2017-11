Los correos del público

¿Independientes?

El Instituto Nacional Electoral (INE) reporta que han solicitado su registro como candidatos independientes a la presidencia de la República 87 ciudadanos, de los cuales, solamente 48 ha procedido su registro como aspirante a candidato, 39 han quedado fuera en la primera etapa. Estos personajes necesitan reunir en un plazo de 120 días, firmas que representen el 1% de la lista nominal, es decir, 866,593 rubricas de ciudadanos que le brinden su apoyo, estos electores deben de pertenecer por lo menos a 17 estados del país.

Son muchas firmas las que tienen que recabar, pero sobre todo, el número de entidades federativas que tienen que visitar para conseguir que los ciudadanos les den su apoyo. La pregunta es ¿de dónde y quién les va a financiar estas giras? si todavía no reciben financiamiento público, es un trayecto bastante largo el que tienen que recorrer como aspirantes para lograr alguna candidatura presidencial, y eso es muy costoso, porque no solamente son ellos, sino todo el cortejo que los acompaña.

En esta lista que presenta el INE, aparecen nombre de algunos personajes ya conocidos por su participación en algún partido político, si bien es cierto que se considera candidato “independiente” aquel que no cuenta con el respaldo de algún instituto político, también es cierto que la idea original es que fueran personas que jamás habían militado pertenecido a algún partido político, pero aquí aparecen aspirantes con una larga trayectoria política partidista, por ejemplo, el gobernador de Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, quien ganó la elección como candidato independiente, pero que tenía alrededor de treinta años militando en el Partido Revolucionario Institucional, o Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual contaba con una militancia de 33 años en el Partido Acción Nacional, hasta hace algunos días que renunció a dicho partido porque no le garantizaban su candidatura por eso instituto político, asimismo se encuentra en esta lista de aspirantes presidenciales Armando Ríos Piter, quien trabajó en gobiernos federales y estatales priistas, panistas y perredistas, y desde el 2009 ha sido diputado federal y últimamente senador de la República por el PRD, y qué decir del periodista Pedro Ferriz de Con, el cual ha soñado todo el tiempo en llegar al poder y vivir de las mieles de éste, ahora con la envestidura de candidato “independiente”.

De todos los demás aspirantes ni hablar, algunos desconocidos que creen que podrán competir en contra todo el aparato político partidista, y otros más apoyados por algunos partidos políticos para dividir la votación, eso a primera vista. Lo lamentable es que no aparezcan personas con conocida experiencia en el servicio público o privado, con reconocida probidad, honestidad, liderazgo y con ganas de cambiar verdaderamente los destinos de este país.

En la reforma electoral del 2012, se creó esta figura de candidato independiente por el hartazgo social que existe en contra de la clase política en su totalidad, al darse cuenta los políticos que ostentan el poder en nuestro país que se les podría salir de control la gente, se les ocurrió poner sobre la mesa de negociación esta gran idea, darle según ellos la oportunidad a los simples y mortales ciudadanos de participar como candidatos sin partido que los apadrinara, y de esta forma, calmar las aguas que andaban muy movidas. Como se observa, algunas personas se la están creyendo, y de manera ingenua, están ya inscritos para ser los presidentes que transformaran política, económica y socialmente este país.

Hay que reconocer la gran habilidad política que tuvieron los que crearon esta figura política electoral, hasta ahora han tranquilizado a muchos que estaban alborotando social y políticamente esta nación. De hecho han logrado justificar que han fortalecido nuestra democracia con la inclusión en la boletas electorales de simples mortales. O como diría mi abuela, los aspirantes conocidos o desconocidos seguramente tendrán el apoyo económico de alguien, así que de independientes sólo tendrán el nombre ¿No lo creen?

Marcos Antonio Santoyo Bernal

Tenemos un sueño

Raúl Padilla, presidente de la fundación de la Universidad de Guadalajara A.C., comentó al inaugurar el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara, que está muy orgulloso de ver al fin este sueño hecho realidad.

Los maestros del Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU) de nuestra universidad tenemos otros sueños y ojalá se hagan realidad para que la sociedad y la comunidad universitaria estén muy orgullosas: entre ellos; qué no existan miles de jóvenes rechazados en la UdeG, tener infraestructura material con los avances de la tecnología que utilizaron en el CAE, tener sueldos competitivos para todo el personal operativo y no solamente a funcionarios, que en nuestra UdeG se priorice el financiamiento que recibe de toda la sociedad para la docencia e investigación, abatir el despilfarro en el gasto universitario, terminar con los becados de lujo, que en nuestra institución prevalezca la equidad de género, que no exista violencia contra las universitarias, tener ya un ombudsperson, que exista una auténtica cultura universitaria (tener entre otras cosas, una orquesta sinfónica, apoyo real a nuestro glorioso ballet).

En fin, que exista democracia, y se refunde nuestra institución, que no se siga utilizando con fines político a nuestra universidad para los fines aviesos del grupo que se apropió de ella, hace más de un cuarto de siglo.

Jaime Arias Amaral

Visceralidad de Ricardo Alemán

Sé que parecerá atentar contra la libertad de expresión, así que lo escribo como petición para morigerar la visceralidad y mal gusto del sr. Ricardo Alemán. O en todo caso para que le acerquen un diccionario para que vea opciones para los títulos de su “Itinerario Político”. Digo esto porque por ejemplo este domingo 12/11 lo titula

“No tienen madre...!” Y luego, esa fijación de llamar “legión de idiotas” a quienes simpatizan con un político denota poco respeto por ellos, y se pone él mismo sr. Alemán como objeto de dicha denostación. O tal vez cumpla su papel de provocador.

Jesús Ruiz Flores

Chivo expiatorio

La estrategia de campaña de Donald Trump fue tomar a México como chivo expiatorio: expulsar a los indocumentados, construir el muro y acabar con el TLC. Capricho e ignorancia, no acepta, ni le interesa saber los beneficios del tratado. ¿Cómo entender el tratado para los que no somos expertos? Desde 1994 que entró el vigor el TLC la industria azucarera ha sido el centro de los problemas comerciales entre México y Estados Unidos. La industria azucarera estadounidense obtuvo un tratamiento especial, catorce años limitaron las importaciones de azúcar de México, afectando la siembra de caña y hasta cerraron varios ingenios. La industria norteamericana se benefició de la protección gracias a la garantía del precio mediante límites a la importación. En 2008 México obtuvo acceso ilimitado al mercado estadunidense, en 2013 nuestro país obtuvo una cosecha abundante de azúcar, de nuevo limitaron las importaciones, como lo han hecho con el atún y el limón, demandaron por prácticas comerciales injustas. El hecho de que exista un forcejeo tan prolongado por un solo producto provoca incertidumbre, el gobierno de Trump quiere abrir varios frentes para volver a redactar el acuerdo y revisarlo cada cinco años. Nuestro país ha enviado a los mejores especialistas para negociar el tratado, ya se han reunido en los tres países y todavía no prende la luz verde. Trump ha cancelado en los hechos la relación bilateral que se había mantenido con la Casa Blanca desde hace 40 años. Trump quiere mostrar su poder, acabar con el tratado que hicieron sus antecesores y cumplir con su estrategia de campaña, darle en la torre a México.

Rosa Chávez Cárdenas