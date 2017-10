Los correos del público

Un sueño

Raúl Padilla presidente de la fundación de la Universidad de Guadalajara, A.C., comentó al inaugurar el Conjunto de Artes Escénicas (CAE) del Centro Cultural de la UdeG, que está muy orgulloso de ver al fin este sueño hecho realidad. Los maestros del Colectivo de Reflexión Universitaria (CRU) de nuestra universidad tenemos otros sueños y ojalá se hagan realidad para que la sociedad y la comunidad universitaria estén muy orgullosas: entre ellos; que no existan miles de jóvenes rechazados en la UdeG, tener infraestructura material con los avances de la tecnología que utilizaron en el CAE, tener sueldos competitivos para todo el personal operativo y no solamente a funcionarios, que en nuestra UdeG se priorice el financiamiento que recibe de toda la sociedad para la docencia e investigación, abatir el despilfarro en el gasto universitario, terminar con los becados de lujo, que en nuestra institución prevalezca la equidad de género, que no exista violencia contra las universitarias, tener ya un Ombudsperson, que exista una auténtica cultura universitaria (tener entre otras cosas, una orquesta sinfónica, apoyo real a nuestro glorioso ballet).

En fin que exista democracia y se refunde nuestra institución, que no se siga utilizando con fines político a nuestra universidad para los fines aviesos del grupo que se apropió de ella, hace más de un cuarto de siglo.

Jaime Arias Amaral.