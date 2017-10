Los correos del público

Tarifa cara

Esta postura del gobierno estatal raya en la desvergüenza social. Un servicio de transporte caro, demuestra que su intención no es ayudar a la ciudadanía, sino hacer negocio y la solución la encuentra en el cobro del pasaje en un transporte “ultramoderno” lleno de vicisitudes polémicas. La economía del pueblo está amarrada a las condiciones del comercio ultrajador que cada día aumenta los precios de canasta básica. Aun así, se atreven a impulsar un transporte con un costo en el pasaje como si estuviéramos en un primer mundo. ¿“Firmar un contrato de calidad”? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde está encaminada esa calidad? Gobernantes, no le den tanta vuelta a su proyecto de transporte, si van a imponer transporte de calidad que así sea, pero que sea accesible a las condiciones económicas de la población. Tanta necedad, lo único que van a conseguir es que los propietarios del otro transporte, el que atropella y mata cada cinco minutos a los ciudadanos o el conductor que no admite y baja de su unidad a los niños de secundaria por mostrarle su transvale y si es posible a golpes o el que no se detiene para dar servicio a los ancianos. Jamás un alza fue tan descarada como la que se anunció en la ruta Artesanos. No, eso no puede ser posible, el gobierno debe rectificar el rumbo y ofrecer un transporte digno y con un pasaje accesible al usuario, por lo menos visto en $6.

Carlos Cortés