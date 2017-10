Los correos del público

Candidato

El mismo candidato postulado por el PRD y ahora por Morena, no aprendió la lección. Por tercera vez, por influencias sesgadas o ignorancia, cometerá el mismo error: postular a un candidato que el menor cuestionamiento que se le puede hacer es que su fortuna tiene un origen oscuro; que ha sido vinculado por la DEA al narcotráfico, y que recientemente fue coligado, al igual que Rafa Márquez y Julión, con Raúl Flores Hernández, por lavar dinero en empresas fachada. Me refiero a Carlos Lomelí Bolaños, al que postularía Morena al gobierno de Jalisco, con la bendición del patriarca de los Morenos. Con esta candidatura, no creo que será la única en su tipo, el discurso de la honestidad valiente y la esperanza de México, se va directo al caño. Disculpa mi ignorancia Andrés Manuel, pero no entiendo cómo lograrás acabar con la corrupción si tú promueves y apoyas a corruptos.La moraleja es que al igual que el César, AMLO está rodeado de traidores.

Gustavo Monterrubio Alfaro

Fe de erratas

En la página 15 de la edición de ayer se publicó una foto relacionada con el programa de Reconstrucción Mamaria, pero el pie de foto corresponde a la jornada del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Ofrecemos una disculpa a los afectados.

La redacción