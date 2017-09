Los correos del público

Responde el Aeropuerto

Referente a la columna editorial del señor Gabriel Torres Espinoza, publicada en Periódico MILENIO de Guadalajara, Jalisco el día jueves 07 de septiembre de 2017, la Administración del Aeropuerto de Guadalajara desea hacer tres precisiones puntuales para que el lector pueda conocer mejor lo que acontece:

1. No es verdad que exista fallo alguno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto, ni de ayer, ni de ninguna otra fecha. Este tema jamás ha estado presente en la SCJN. Es también erróneo, porque indica que los terrenos todavía se consideran propiedad del ejido, y eso tampoco es verdad, la ejecutoria del colegiado en este juicio de amparo, de fecha 14 de abril de 2016 señala que no se deben restituir tierras al ejido y visualiza un cumplimiento sustituto al no poderle quitar el Aeropuerto a la población jalisciense y la región.

2. El autor escribe que el juicio de amparo 1788/2009 resolvió que la federación debe pagar a los ejidatarios a un valor comercial actual, sin embargo eso no es real; el dictamen de ese amparo determinó que se le diera el derecho de audiencia respecto de los avalúos de la expropiación y ese derecho se les otorgó; por ello, el día 30 de junio de 2017 el juzgado determinó que la sentencia estaba cumplida. Respecto al valor base para estimar el precio de terrenos, el Pleno de la SCJN dijo en un juicio diverso (pero parecido a este caso), que las tierras expropiadas se debían valuar a valor comercial “agrícola” de esa fecha (1975), sin construcciones y actualizar ese monto conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es decir, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

3. La publicación no toma en cuenta al Gobierno Federal para emitir su opinión, ni mucho menos considera a las demás partes involucradas en el conflicto, sólo al ejido. Omite señalar que el Colegiado determinó que se debía ser cauteloso de no incurrir en un doble pago, es decir que dentro del cumplimiento sustituto sí se deben aplicar los pagos que se han dado al ejido.

Es también importante hacer saber a su público lector que lo que sigue a continuación es simplemente determinar la procedencia del cumplimiento sustituto y estudiar si los pagos que ha recibido el ejido, cubren o no el valor de las tierras a precio del año 1975; si no lo cubren, sencillamente se debe actualizar el monto faltante conforme al INPC y ser pagado por el Gobierno Federal.

Aeropuerto de Guadalajara

Adultos violentados

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, casi 4 de cada 5 adultos mayores ha recibido alguna vez maltrato de los operadores del servicio de transporte público y poco más de 9 de cada 10 tiene miedo a utilizar los Bienevales por las consecuencias. Ante ello el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, el 20 de Julio hizo pública la recomendación a la Secretaría de Movilidad para que elabore y aplique un programa permanente para que se pueda prevenir, frenar y sancionar las situaciones de maltrato. ¿Hasta cuándo la Secretaría de Movilidad actuará para erradicar esta violencia a los adultos mayores?

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez