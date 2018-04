Los correos del público

Crisis en Salud

Estimado Dr. Petersen: Nuevamente me dirijo a Ud. para que de una vez por todas se resuelva el problema de cancelación de turnos quirúrgicos en el Hospital General de Occidente. De enero a marzo de 2018 se han cancelado 416 procedimientos quirúrgicos incluyendo los servicios quirúrgicos del Hospital; derivado de falta de personal en anestesiología que cubra las incidencias por vacaciones, incapacidades y permisos. Como Ud. podrá comprender esto genera un grave problema para los usuarios del servicio de Salud de nuestro hospital, ya que vienen esperando su cirugía con mucho tiempo atrás y al haber estas cancelaciones el retraso y el diferimiento se llega a prolongar hasta 6 meses o más. Hace 6 meses al llegar Ud. por tercera ocasión a la titularidad de la dependencia ofreció dar prioridad al área médica, creo que su interés era genuino sin embargo se ha quedado corto, ya que no ha habido ninguna contratación de anestesiólogos, creciendo el problema en forma exponencial. Estoy seguro de que los directivos de los hospitales no son responsables de este problema, ya que no son autónomos. Hace un mes yo hacia la misma denuncia, incluyendo únicamente al servicio de cirugía pediátrica y no hubo ninguna respuesta. La comunidad médica-quirúrgica del Hospital y en particular un servidor exigimos una respuesta pronta para resolver este problema. ¿Será muy difícil contratar médicos para que cubran estas necesidades?, o los sueldos que ofrecen son los típicos sueldos de contrato en el que pagan sueldos a la mitad de un médico de base sin ninguna prestación y sin derecho a nada más que a trabajar. Que ha pasado con las denuncias de los presuntos desvíos de recursos documentadas por la Auditoría Superior de la Federación por más de seis mil millones de pesos que se han gestado durante esta administración y que seguramente son la base de esta carencia de personal y de recursos en nuestro hospital y en muchos de los hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco; porque clasificaron las auditorias de SSJ como “reservadas” durante los próximos 5 años?, y no nos permiten saber qué pasó con esos recursos. Sigo insistiendo en que estas cartas no sean únicamente material para acrecentar el baúl del olvido de nuestros políticos y que realmente se actúe en consecuencia.