Los correos del público

¿Quién ganó el debate?

Cada grupo ve a su candidato como ganador. No entiendo el objetivo del debate, promocionan el evento como si fuera una pelea de box en las Vegas, más de 20 millones de pesos para escuchar más de lo mismo, las mismas disputas y tan pocas propuestas que se puedan llevar a cabo. El presidente del INE dijo que los costos se elevaron por meter de última hora al quinto candidato, El Bronco no estaba contemplado, fue la botana del debate. El Bronco y su estilo tan bronco de lanzar iniciativas, muy al estilo ojo por ojo: “mocharle la mano al que robe”, quitar el financiamiento a los partidos políticos, lo que implica desaparecer al INE, presumir sus tres matrimonios, no le agradan los matrimonios entre personas del mismo sexo, y lo que me parece patético presumir que su mamá no sabe leer ni escribir.

Dicen que el ganador fue Anaya, es bueno para la retórica, es inteligente, habla tres idiomas, pero, lo que incomoda a muchos es la falta de lealtad a sus ideas, ofrece un platillo como el mole con muchos ingredientes, derecha con izquierda, la novedad estas elecciones, los candidatos, ofrecen como platillo una combinación de ingredientes, dulce, agrio y salado. A Meade le faltan buenos asesores, se mostró acartonado, le falta soltura y no estar peleando como adalid de la corrupción, su partido trae cola que le pisen. El puntero en las encuestas, el dueño de Morena se mostró tan confiado, que en lugar de prepararse para el debate mostró una foto jugando cartas con su hijo adolescente, lo que da para varias interpretaciones, demostró en el debate que su retórica es la de siempre, las mismas frases hechas que ya nos sabemos de memoria.

Lo que mostró y acató como una orden de sus asesores, se mostró menos combativo, menos a la defensiva de lo que acostumbra en otras campañas en donde se mostraba más enojado, ahora quiere conciliar con todos, hasta con los narcos, bueno eso dice, pero, genio y figura hasta la sepultura. Lo que si lo delata es su lenguaje corporal, se ve cansado, desgastado, se ve más inseguro, muestra un valemadrismo como decimos los mexicanos, ya se siente en los Pinos, bueno, ya está vendiendo el avión dice que se lo ofreció a Trump, está listo para cancelar el aeropuerto y por sus pantalones construirlo en otro lugar, tomará decisiones como si en nuestro país no existiera el congreso. Margarita se mostró más segura y combativa, fiel a su estilo se dirigió a las mujeres. Los del INE saben que no va a ganar, pero, es una manera de darnos atole con el dedo a las mujeres con eso de las cuotas de género.

Rosa Chávez Cárdenas