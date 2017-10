Los correos del público

Funcionario

Desde hace varios días en los medios de comunicación se ha dado a conocer, por un lado, la insensibilidad, la negligencia y la irresponsabilidad de Antonio Cruces, Secretario de Salud, entre otras cosas, al no resolver de fondo el problema de la entrega oportuna de medicamentos de patente a las personas lesionadas sobrevivientes de las explosiones del 22 de Abril de 1992. Incluso acordó con Lilia Ruiz la firma de un acuerdo con testigos ciudadanos para resolver el pago a los proveedores y así pudieran surtir de medicinas la farmacia en el Hospital General de Occidente, pero no se presentó, ni se tomó la molestia de informar que no asistiría. Por otro lado, también en los medios se ha dado a conocer el trabajo político que ya inició Antonio Cruces para convertirse en el candidato de su partido a la Presidencia Municipal de Zapopan.

Ante esto, puedo afirmar que tiene todo el derecho de aspirar a dicha candidatura, lo que no tiene nombre es que por andar distraído en dichos trabajos desatienda su trabajo como funcionario de primer nivel en la importantísima área de la salud; esta desatención es criminal, está descuidando lo más valioso que tiene una persona, su salud y su integridad, y sobre todo a personas que también por negligencia de funcionarios de su partido fueron afectadas por las explosiones de hace 25 años.

La pregunta es: ¿Usted tolerará esta irresponsabilidad porque es su amigo?, ¿Se convertirá en cómplice de dicho funcionario? Esperaremos su respuesta.

José de Jesús Gutiérrez Rodríguez





Cuánto vales

Somos cinco generaciones desde los baby boomers los que estamos conviviendo en la era moderna, los que crecimos en el autoritarismo de los años 50 recordamos que la culpa y el respeto a la autoridad dominaba nuestra manera de comportarnos. Con el temor de la culpa, el castigo y el miedo a pagar en el infierno, no quedaba de otra que ser honesto, obediente y respetar los bienes ajenos. Desde la aparición de los derechos humanos los castigos que imponían las creencias nos parecen crueles e inhumanos. Del autoritarismo pasamos a la permisividad, las generaciones presentes perdieron el respeto a la autoridad, no le temen a nada, los valores se volvieron laxos. Incluso se quejan, no se dan cuenta que a pesar de las crisis económicas gozan de más privilegios que sus padres o abuelos. Inmersos en el materialismo, la permisividad y el consumismo, comprar y acumular se volvieron adicciones. Qué diferencia con los niños, en Japón, primero aprenden sus responsabilidades y luego sus derechos, en nuestro país en estas generaciones nos fuimos al extremo, en el sistema escolar primero les enseñan sus derechos, no está mal, pero no aceptan responsabilidades. La cultura permisiva sienta las bases para la corrupción. “Cuánto tienes, cuánto vales” se volvió una máxima. No importa comprar un celular, un auto, computadora y hasta medicamentos, en el “mercado negro” producto del robo, lo presumen como un logro. Tampoco importa vivir para trabajar o esconderse para no pagar las deudas, lo que importa es el consumo.

Rosa Chávez Cárdenas

