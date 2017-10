Los correos del público

Tarifa cara

Esta postura del gobierno estatal raya en la desvergüenza social. Un servicio de transporte caro, como ya es costumbre del sistema. Aquí demuestra, una vez más, que su intención no es ayudar a la ciudadanía, sino más que otra cosa, es hacer negocio a costa de los usuarios y, la solución la encuentra en el cobro del pasaje en un transporte “ultramoderno” lleno de vicisitudes polémicas. Señor gobernador, señor secretario de gobierno, señor secretario de movilidad, pues ¿dónde tienen la cabeza? la economía del pueblo está amarrada a las condiciones del comercio ultrajador que cada día, sin explicación alguna, aumenta los precios de canasta básica. Eso ni la Profeco lo controla. Aun así, se atreven a impulsar un transporte con un costo en el pasaje como si estuviéramos en un primer mundo, como si todos los ciudadanos seamos solventes económicamente, “firmar un contrato de calidad”? ¿Cuál es el objetivo? Hacia dónde está ¿encaminada esa calidad?

Señores gobernantes, no le den tanta vuelta a su proyecto de transporte, si van a imponer transporte de calidad que así sea pero que sea accesible a las condiciones económicas de la población y no sea un negocio redondo para ustedes. Tanta necedad, lo único que van a conseguir es que los propietarios del otro transporte, el que atropella y mata cada cinco minutos a los ciudadanos o el conductor que no admite y baja de su unidad a los niños de secundaria por mostrarle su transvale y si es posible a golpes o el que no se detiene para dar servicio a los ancianos. Van a tomar como ejemplo la postura del gobierno codicioso; van a pegar de gritos por un aumento a sus tarifas, porque los insumos están muy caros y el diesel anda por las nubes y con el pasaje que cobran no alcanza (como siempre), sobre todo porque dicen que sus unidades están “certificadas” aunque el personal que conduce una unidad de transporte de ese gremio sea un perfecto barbaján.

¿Dónde está la cordura, el apoyo y la ayuda a la economía de la familia? si esto huele a un vil y vulgar negocio digno de judíos capitalistas y no de gobernantes conscientes. Jamás un alza fue tan descarada como la que se anunció en la “Ruta Artesanos”. No, eso no puede ser posible, el gobierno debe rectificar el rumbo y ofrecer un transporte digno y con un pasaje accesible al usuario, por lo menos visto en $6,00, no creo que el gobierno se vaya a quedar pobre por eso. Ayudaría mucho al sector obrero, estudiantil, amas de casa, ancianos, discapacitados, etc. Debería de otorgar la concesión a los estudiantes o a los trabajadores y no a operadores de dudosa procedencia.

Carlos Cortés Oyoqe





Honestos

Para dónde vamos como sociedad de cara a las próximas elecciones. Necesitamos que las propuestas que nos presenten las agrupaciones polítcas sean de personas honestas, de lo contrario la situación en el país será de sufrimiento y temor porque pasan y pasan gobernantes, pero no hay soluciones ni a las necesidades básicas de la gente.

Ojalá sea en realidad un cambio de mentalidad y actitud.

Luis Alfonso Peña

