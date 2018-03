Los correos del público

Se tiran lodazal

Los priistas y panistas nos brindan un adelanto del lodazal que será la campaña electoral próxima. Denuncias de corruptelas se cruzan mutuamente, sin más resultado que el show mediático implícito, cuando, por lo menos, la autoridad electoral debería apremiar a las instancias judiciales para que investiguen y sancionen y no sólo hagan declaraciones mediáticas por consigna, y en su defecto, retirarles el registro a ambos por corruptos. Resulta abominable que los mexicanos tengamos que elegir entre la cloaca y la alcantarilla, por la complicidad, irresponsabilidad y corruptelas de las autoridades judiciales, fiscales y electorales.

En cualquier país medianamente decente y democrático, dichas acusaciones habrían derivado en investigaciones serias y profesionales, y los eventuales culpables juzgados y sentenciados; pero en el teatro de la risa mexicano, todo ocurre según el color del partido político que lanza o recibe mierda. Porque las instancias públicas facultadas para indagar y castigar la podredumbre de los candidatos priista y panista, no cumplen la función que les es obligatoria, y sustancia su existencia y presupuesto asignado. O dicho en buen romance, los contribuyentes mexicanos financiamos instituciones que sirven al amo de Los Pinos, al de la casa de gobierno y al residente del palacio municipal; de manera que se convierten en enemigas de los ciudadanos y aliadas y protectoras de políticos ladrones, demagogos y prevaricadores.

Gustavo Monterrubio Alfaro





¿Soy un cuidador quemado?

No hay labor más noble que la que implica servir a otros y en el caso de los cuidadores de personas dependientes no es diferente, sin embargo, esta actividad es, así como de las más hermosas y satisfactorias, de las más dañinas para la salud de quien la realiza si no practica además el autocuidado.

Por ello es importante detectar los síntomas del llamado “cuidador quemado” para poder hacer un diagnóstico oportuno y tratarlo a tiempo y que como consecuencia tengamos cuidadores sanos.

Según un artículo publicado por la Universidad Pontifica Comillas de Madrid las siguientes son algunas señales a las que se debe estar alerta si se es cuidador para no caer en el síndrome del cuidador quemado: a nivel físico: trastornos del sueño, taquicardias, problemas digestivos, alteraciones en la alimentación, pérdida de energía y consumo excesivo de sustancias para mantenerse alerta (como el café, pastillas o bebidas energéticas); a nivel psicológico: agresividad, tención en exceso, aislamiento social, apatía, tedio por la rutina, falta de cuidado y preocupación hacia sí mismo. Todo esto aunado a las grandes cantidades de estrés a las que está sometido. Y tú ¿reconoces estos síntomas? Si es así busca ayuda inmediatamente porque puedes ser tu o algún conocido un cuidador quemado.

Hemi Marlene Macías Zúñiga





Que siga el ascenso

Hay quienes quieren comparar la liga mexicana de futbol con las grandes ligas de Europa, que ridiculez, en México todo está mal empezando por la cabeza los dueños de equipo, la última de sus tonterías es proponer desaparecer la liga de ascenso cuando vemos que las ligas europeas tienen normalmente tres ascensos y descensos tal como sucede en España. Italia, Inglaterra y muchas más, porque allá los dirigentes si son inteligentes y entienden que lo que no se mueve se estanca, se corrompe y se pudre.

Ponen como pretexto que los clubes de ascenso no cumplen los requisitos económicos y de aforo, pues claro, porque les ponen requisitos casi imposibles de cumplir, por ejemplo piden un aforo mínimo de 20 mil personas que no piden ni en España u otros países europeos, en la primera división española juegan actualmente el Girona que tiene estadio de 13,900, Leganés con 11,000, Getafe 17,000 espectadores respectivamente, siendo la liga más cara del mundo.

Tampoco entienden que el ascenso es precisamente lo que hace que todo se mueva para que crezca la infraestructura futbolística, un ejemplo el Morelia cuando ascendió en los ochenta jugaba en el Venustiano Carranza con esto hizo que empresarios y gobierno dieran dinero para remodelarlo y crecer, luego lo compró Grupo Azteca y se construyó el estadio Morelos, sin ascenso no hubiera pasado nada, sin movimiento nada crece, así han crecido la mayoría de las plazas futboleras, pero tenemos a los dirigentes más burros del mundo, no se le puede pedir peras al olmo.

Julio del Valle Guillen

