La pregunta del día: ¿Cree que las videocámaras en los parabuses ayudarán a mejorar la seguridad en las calles?

Ángel Rodríguez

Sí siempre y cuando estén bien ubicados y protegidos





Oswa Zermeño

Así pongan a Google Maps a vigilar van a quedar libres. Trabajan en conjunto policías y lacras. Lo mejor es que uno mismo haga justicia por su mano.





Gustavo Cortez Garcia

Las cámaras deben estar bien protegidas para evitar el robo, un botón de pánico estaría bien para la intervención inmediata de las autoridades.





Pac-o Pac

Sí te darán la seguridad de que podrás ver cómo te robaron y nadie hizo nada





Estela Ruiz

Hay cámaras en los camiones y no pasa nada, siguen asaltando





Nena Pacha

Sabrán quiénes robaron, quizá la Policía los atrape y el juez los soltará





Jorge García

No, LOS RATAS SALEN Y ENTRAN DE LA CÁRCEL COMO JUAN X SU CASA O SEAB





Luis Alejandro Mardueño

No. Quien las monitorea tiene órdenes de ver lo que conviene. Pasó con el servidor público de Tlaquepaque.





Bernardo Gómez

Si las cámaras están conectadas a monitoreo de la Policía sí... mas esperamos sean de acción rápida y deberían permitir armas a los choferes para que se defiendan de tanto malviviente y vago.





Edmundo Álvarez Ayala

Sí, por supuesto, las cámaras correrán a atrapar a los ladrones y harán el trabajo de los policías. Siempre que pides revisar videos del lugar de los hechos donde sucedió un delito, no tienen el video, no servían las cámaras o no se ve bien la imagen. Es un gasto inútil.





Miguel Ángel Gómez Márquez

No servirán de nada, las policías no garantizan la seguridad y la Fiscalía no garantiza justicia así es por desgracia, la impunidad es el verdadero cáncer de nuestra sociedad.





Luis Francisco Morales

Nooooo