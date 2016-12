La pregunta del día: ¿Piensa usted llenar el tanque de su auto antes de la entrada en vigor del alza de la gasolina?

El Sunday Black

Sí, sí pienso llenarlo, pero me acuerdo que ya no tengo $ y se me pasa, y falta pagar el refrendo, el agua etc, y la cuesta de enero, febrero y marzo y creo que abril también, me queda una opción, usar la bicicleta.

Manuel Diaz

Sí lo voy a llenar , ya me hice el animo a caminar y en el camión todo enero. Y como dicen llenarlo medio tanque y usarlo lo menos posible.

Eduardo Vicente Barrios Lopez

Lo único que logran es el acaparamiento y la escasez, lo mejor sería dejar de consumir y usar la bicicleta o motocicleta a la mucho pero si dejar de consumir lo más posible la gasolina porque les paguemos en el bolsillo a ellos y en consecuencia al gobierno del estúpido de Peña....

José Luis Gómez

Esto generará la venta a mayor escala de Gasolina extraída de los ductos, será hasta más negoció que la droga.

Rulas Rulas Alamo

No, ese tema siempre está resuelto, que se preocupen los “económicos”.

Jacobo M Bernal F

Jajajajjaja y no le pisaré al acelerador para que dure mas días.

Oscar Perez

No tenemos gasolina ni para las motocicletas mucho menos para llenar el tanque del carro.

Lissy Orozco

Ya lo hice para no comprar todo enero, sólo surtiré medio tanque cada mes, para emergencias, y al camión.

Jose De Jesus Castellanos

Si puedo si lo hago.antes de quedarme sin dinero....

Julio Alvear Mendoza

Yo estoy haciendo mi consumo y llenado normal de gasolina.

Pedro A. Martínez

No

Lilith Ruiz

No hay ... así cómo pues?

Jose Eduardo Sanchez Martin

Yo creo es buena opción usar menos los coches, sólo en casos de emergencia.

Minerva Jmz

No.