La pregunta del día: ¿Cómo evaluaría hasta el momento la gestión del gobernador Aristóteles Sandoval?

Julio Alvear Mendoza Mala

Grandes factores positivos: el apoyo a la generación de empleo (el gobierno no los genera salvo en obra pública), combate a la pobreza (cuando los programas sociales no debieran ser un procesos regular). Aspectos negativos: seguridad (que afecta a todas las instancias), transporte público (el Tren Ligero es proyecto federal), agua para Jalisco (fue a enlodar todo y a no hacer nada), obras tardías y parchadas, siempre reaccionó a lo que MC le disparaba antes... pocas veces se anticipó. Ciudad Creativa Digital es una burla, poca ética en caso de su papá Leonel... Solo por decir algo.





Adriana Almejo Hernández

Umm Mala. Hay cuando menos 17,000 millones de pesos que se esfumaron, la generación de empleos mal pagados, el Secretario de salud que lo retiró para liberarlo de todo el desfalco que se tiene en esta Secretaría y en seguridad pésimo en cualquiera de los sentidos, robos, desaparecidos, infraestructura pues dense una vuelta por las carreteras del sur que pertenecen al gobierno del estado y puedan escoger su bache.





Jesús Eumir

Muy buena en general, salvo por la seguridad, pero eso involucra a los municipales, en todos los municipios del estado la delincuencia, vandalismo y crimen están sin control.





Javier Rodrichz

Buena a secas, la situación de los camiones urbanos, el mal servicio, nunca pudo arreglarlo





Isaí Campos

Buena a muy buena





Rubén Girón

Ah perdón, estaba gobernando Jalisco, ah creo que también un tal Alfaro que se dedicó a poner supuestas esculturas por donde quiera, pero le faltó la más importante: la escultura al bache





José Alfredo Márquez

Pésima, corrupción, impunidad, empleos con salarios de hambre, fraudes en pensiones, inseguridad etc, etc.





Vicente Garcia Tejeda

Debemos reconocer, que a pesar, de los imponderables, ha sido buena administración