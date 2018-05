¿Adónde irá el voto de Margarita Zavala?

El rumor se confirmó: Margarita Zavala renunció a la candidatura presidencial. Tras el anuncio en Tercer grado, quienes conversábamos con ella quisimos saber si apoyaría a otro candidato, pero se limitó a decir que dejaba a sus seguidores en libertad para decidir su voto.

En una contienda en la que Ricardo Anaya y José Antonio Meade se siguen disputando el voto anti-AMLO, el sentido que tomen los 2 millones de simpatizantes que las encuestas daban a Zavala podría ser determinante.

De entrada, Anaya parecería ser el principal beneficiado. Las raíces panistas de Zavala hacen pensar en un paso natural de sus seguidores a las filas del frentista y la idea de un PAN reunificado lo alienta en un momento decisivo.

Sin embargo, más allá de las percepciones está la realidad de las encuestas. Según esos datos, no está claro si los simpatizantes de Zavala optarán en automático por Anaya.

De acuerdo con la encuesta de marzo de Consulta, de los que inicialmente iban con Zavala, 7 de cada 10 dijeron no saber a quién tendrían como segunda preferencia.

Ahora, entre los que sí reconocieron tenerla, en un escenario cerrado a Meade y Anaya, la mayoría se decantó por este último. En cambio, ante la disyuntiva Anaya-López Obrador, la segunda opción de los zavalistas se dividía casi por igual entre ambos candidatos.

Por paradójico que parezca, el discurso de López Obrador y el estilo personal de Zavala colocan a ambos, al menos en parte, de un mismo lado: el de la antipolítica. López Obrador es el crítico de las componendas del sistema y, como independiente, Zavala se perfiló más como una ciudadana que como una política tradicional.

Al final, los datos solo confirman que, de momento, es imposible seguir el rastro a los seguidores de Zavala. Muy pocos han definido una segunda preferencia, los que lo han hecho no tienen un destino único y la gran mayoría no sabe lo que hará. Y aquí es donde una señal de Margarita Zavala, esa que no ha querido dar, resultaría fundamental.