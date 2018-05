Ciudadanía tolerante

En los procesos democráticos también el actuar ciudadano juega un papel trascendental. Sin embargo, en tiempos electorales, hemos visto a gente pelear y llegar hasta los insultos cuando no se comparte una preferencia política.

Discutir con pasión las ideas es hasta cierto punto válido porque da una muestra del grado de interés que se pone en el tema.

Pero llegar a las agresiones físicas o verbales también es un indicador de la falta de tolerancia que tenemos hacia los que opinan diferente a nosotros.

Se antoja necesaria la posibilidad de reflexionar el nivel de discusión que se vive durante las campañas en México y el papel de la sociedad en éstas, para la construcción de nuevos caminos que fomenten la participación cívica bajo los principios de la tolerancia y el respeto.

Es claro que los partidos políticos, sus representantes y candidatos(as) le han apostado a la confrontación, propiciando un ánimo enfocado a la generación de emociones y no al análisis de sus propuestas. De alguna manera se ha convertido en la forma más sencilla de ganarse a un electorado capaz de incendiarse a la primera por el descontento y el enojo acumulado con los años.

No solo los partidos y las instituciones públicas tienen retos en los procesos electorales. La ciudadanía también. No es fácil romper con las vibraciones que surgen de un contexto de impunidad como el que se vive en México; no obstante, es necesario ser resilientes y apelar a la tolerancia para estar a la altura de la democracia que exigimos tener.

Los que quieren el poder, lo buscarán a toda costa. El 02 de julio, amaneceremos con la noticia de que alguno de los candidatos no aceptara su derrota, intentarán enredarnos una vez más en sus cadenas de discusiones, y nuestra realidad no cambiará en un corto o mediano plazo.

¿Qué nos queda? Asumir que el cambio no puede derivar de un solo personaje (el color es lo menos), sino del esfuerzo colectivo de transformar nuestros entornos sociales y trabajar para que esto ocurra.







@nonobarreiro