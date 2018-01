Cartas de Lectores

Licenciada Marcela Moreno Casas

Directora Editorial Milenio La Opinión

Presente-.

A través de esta carta, me dirijo a usted para aclarar conceptos relativos al encabezado y contenido de textos publicados en medios impresos y digitales de la empresa que usted tan honorablemente representa. Me refiero en particular a información dada a conocer el pasado viernes 19 de enero, y en la cual se registran opiniones emitidas por mi persona sobre el inicio de la gestión del Gobierno del Estado de Coahuila para el periodo 2017-2023:



1. Rubén Moreira sigue gobernando en Coahuila. Milenio Digital. Milenio.com

2. Rubén Moreira sigue gobernando Coahuila. Página principal del diario impreso.

3. Moreira sigue gobernando en el Estado de Coahuila. Página 8 del diario impreso.

4. “RMV sigue gobernando Coahuila”. Página 11. Sección Laguna, diario El Express.



En principio, y de manera absoluta, rechazo cualquier vinculación con esas afirmaciones, las cuales proceden, única y exclusivamente, de la interpretación editorial que hizo el medio de comunicación. Me deslindo de la autoría de dichos titulares, toda vez que, como lo indica el entrecomillado que utiliza el Diario Express, éste implica atribuirlo a un servidor. Más aún cuando el texto -en los cuatro espacios- se publica sin autor y yo cumplo el rol de fuente personal de información.



En ese sentido, tal como usted y los lectores de Milenio La Opinión pueden comprobarlo en el contenido de la entrevista, no existe ninguna aseveración de mi parte que reproduzca alguna de las frases descritas con anterioridad. Yo nunca expresé esas ideas. Y no se reproducen jamás porque no las mencioné; justo porque nunca existieron. Ello es posible comprobar tanto en la conversación sostenida vía telefónica con el periodista Luis Alberto López el pasado lunes 8 de enero, como en la rigurosa y profesional edición de su relato informativo.

Confiando en la integridad profesional que siempre ha caracterizado a Milenio La Opinión, en aras de establecer un deslinde de responsabilidades sobre el caso expuesto y construir un ejercicio periodístico transparente, solicito a usted publicar esta carta aclaratoria en los medios y espacios donde se presentó la información referida. En este marco, tengo la plena certeza de que defendemos un propósito esencial en común: ejercer el principio de una libertad de expresión responsable, justa y equilibrada frente a los definidores de agenda y los grandes temas del interés público en nuestra sociedad.



Atentamente

José Carlos Nava