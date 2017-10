Cartas del Lector

Sra. Directora





Me dirijo a usted de manera respetuosa para referirme a la nota publicada el pasado 14 de octubre titulada: Hay 300 mil afectados por supuesto fraude del Infonavit, firmada por Brenda Alcalá y Luis Guillermo Alatorre, en la que se lee entre otras cosas que, “denuncian presunto fraude cometido por Infonavit a nivel nacional por rematar viviendas que presentan pagos atrasados, sin notificar a los propietarios”.

1. Negamos categóricamente la irresponsable afirmación de “fraude”, ya que el Infonavit como Institución del Estado mexicano debe acatar cabalmente las resoluciones judiciales.

2. Al recuperar la vivienda con un impago de cuando menos 48 meses continuos, el Infonavit invariablemente ha agotado todas las alternativas de cobranza social con las que cuenta, por lo que la vía judicial es la última instancia para recuperar la garantía y tras procesos que incluso han sido televisados, devolver el dinero que se obtiene a la Subcuenta de Vivienda de los trabajadores.

3. Tras agotar el esquema de cobranza el Instituto sólo acata y cumple con las sentencias emitidas por los tribunales y ejecuta los actos administrativos a fin de recuperar la vivienda y de esta forma proteger los intereses de los derechohabientes, tal como es su obligación legal.

4. Es importante aclarar que, aun suponiendo sin conceder, emitiera un fallo diferente al ya pronunciado por el juez, esto no eximiría a los acreditados de la deuda con el Infonavit, por lo que no existe el despojo del que habla el C. Mario Alberto Sánchez Zúñiga, quien desde hace tiempo ha acudido a algunos medios de comunicación para decir lo publicado en la nota de referencia sin que hasta el momento haya realizado acción legal alguna. Dichos que desafortunadamente podrían generar falsas expectativas en los derechohabientes que no han podido pagar su vivienda a pesar de todas las facilidades de pago que brinda el Instituto.

El Infonavit reitera su compromiso de acatar cabalmente las resoluciones judiciales; así como de mantener el diálogo, con todos sus acreditados, siempre y cuando se trate de inquietudes o reclamos fundados por los cauces establecidos.

Le agradezco su atención y le pido sea tan amable de publicar la presente, con la finalidad de que los numerosos lectores de tan prestigiado y tradicional medio estén debidamente informados.





Atentamente

Lic. José Luis Antón Alvarado

Subdirector General de Comunicación del Infonavit