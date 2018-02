Te extraño tanto

¿Y quién es Pedro Paramo, un rencor vivo? Juan Rulfo sintetiza una constante de la sociedad: el rencor. Y muestra la manipulación de la figura materna, cuando le dice a Juan Preciado —No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido, cóbraselo caro… En contraparte Walt Whitman, dice: aquél que camina una sola legua sin amor, camina amortajado a su propio funeral. El Amor se esparce como lluvia fresca, debajo de las piedras, en la espuma de las olas, en la noche que nos nombra, en el principio de la aurora, ahí donde encuentras una flor o una espina y te deleitas en su belleza, el Amor no es escudo de un rencor, ni propiedad privada, ni tarjeta de cambio. El Amor materializa sueños. Veinte años de compartir con Juan Jesús Aguilar tantas lecturas, me sorprendía la metamorfosis que hacía de una frase que brotaba de un texto, transformaba en sensaciones esa revelación. Y en su libro “La Gata sobre el tejado caliente” comprobé cómo brota el arte si se es artista, de intercambios escriturales como en nuestra ventana cibernética. Un día le comenté de Memorial del Convento de José Saramago «Aceptas para tu boca la cuchara de que se ha servido la boca de este hombre, haciendo suyo lo que era tuyo, volviendo a ser tuyo lo que fue de él, y eso tantas veces hasta que se pierda el sentido de lo tuyo y lo mío» se convirtió en epígrafe del poema, Un fuego de carne y espíritu. Desde este tono grueso de Averno / en la medida mis vasos cantan órficos/ desmedida palabra en busca de Tiresias el ciego / para encontrar sin haber buscado / ni perdido la llama perpetua / en este grave hilván de palabras / de dos fuegos del amor más amor/. Así a la menor provocación, en una servilleta, en una libreta de tránsito, en los boletos de autobús, él soltaba imágenes que volaban en su cráneo carcomiéndose unas a otras. En Versalles me alejé para observarlo, recogía una pequeñas flores y escribió: seis flores blancas de abolengo para seis voces pías, versos para Loretta, María Luisa, Ana Luisa, Martha, Lucero y Laura Olivia y al final dice: Ser segador de seis flores a seis bellas heridas forjadas en los días de mis días, más días. ¿Cómo no amarlo? Taller Sie7e te invita este 19 de febrero a la Casa de la Cultura a las 18:30 a escuchar la voz de Juan Jesús Aguilar, su poesía y los poemas que escribió para la celebración de su cumpleaños 73. Feliz Domingo. Carpe diem.