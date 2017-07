El Sub Marcos cumple 60

¿Y detrás del pasamontañas estará el rostro de Rafael Sebastián Guillen? Cuando dieron a conocer la identidad del Sub Marcos, hoy comandante Galeano, y que había estudiado en el colegio jesuita del puerto, los adolescentes de secundaria pintaron sus jeans con las iniciales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, señal de un sentido de pertenencia, de orgullo, tal vez de esperanza. Estábamos frente a un personaje cercano, que disfruta de los mariscos, el calor, que escribe con ironía, y buen humor, además parece guapo. Seguramente muchos de sus maestros de inmediato afirmaron que realmente era él, por su perfil, sus compañeros tal vez decían: es el El Rafa, CachúmBambé, Guillomas o Palomo... En su libro, Inventando al Lector, Benito Gámez dedica un apartado al adolescente Rafael Sebastián, describe que leyeron el último capítulo de La región más transparente, y mientras sus ojos tocaban las letras impresas la voz grabada de Carlos Fuentes caía con intensidad en sus oídos abriendo los sentidos para participar conjuntamente en la lectura, hay una parte del texto que se relaciona con el enigma de Marcos: «nombres que se pueden amasar en oro y sangre, nombres redondos y filosos como la luz del pico de la estrella, nombres embalsamados de pluma, nombres que gotean los poros de tu única máscara, la máscara del anonimato: la piel del rostro sobre la piel del rostro, Mil rostros una máscara» El 19 de junio festejó su sesenta, el comandante Galeano, cambió su nombre por el asesinato de su compañero insurgente, sigue con su máscara y su pipa, con un reloj en cada mano con tiempos diferentes, el de la justicia, y el real respectivamente ¿cuándo se unirán ambos tiempos? Después de que en 1994 se levantaron los indígenas chiapanecos con el grito de ¡Ya basta! y se pronunciara un famoso discurso: A quién tenemos que pedir perdón,en 1995 se reveló la identidad del insurgente zapatista, sub Marcos, diciendo que era el tampiqueño Rafael Sebastián Guillen. El padre de Rafael envió una carta al periódico La Jornada diciendo: “Si da el perfil de poeta y el filósofo, pero no da el perfil de guerrillero”. Podemos pasar por la calle Ébano, detenernos unos momentos en la casa de la niñez del sub, y pensar en el tampiqueño que lucha en el sur por los que nada tienen y en espera de la justicia, mientras aquí el dolor y la sangre se esparcen indiferentes, pero se festeja una exposición a lo grande ¿será posible? ¡Feliz domingo!