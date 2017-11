Setenta años de juventud

¿Cómo enfrenta su rutina diaria? Para llegar al refugio tuvimos que cruzar varios canales y miles de bicicletas iban acompañándonos por el camino. Primero fuimos a la Catedral y se encontraba cerrada, en ese momento descubrí que las vitrinas de las sexoservidoras estaban en la misma calle, dos instituciones de moral vivían juntas frente a frente, no sólo en Ámsterdam pasa eso, sin embargo nunca había visto a una mujer ofreciendo sus servicios en aparador, muy bellas con su cuerpo expuesto, y un turista gritaba, ¿Acepta Master Carde?, no me dejaba el asombro ni la risa… Pronto llegamos a la Casa de atrás,sitio donde una adolescente dejó su diario, una libreta roja, que más tarde sería editada y ahora está cumpliendo setenta años de su publicación. Ana Frank lo recibió de regalo en su cumpleaños, obsequió de su padre Otto. ¿Quién no ha sentido la soledad, el rechazo por falta de un amigo? Kitty era la amiga íntima de Ana, así le llamó y siempre le escribía sus vivencias. En este Diario quedaron grabadas las sensaciones, el testimonio de la guerra, el encierro, el miedo, su primer beso, sus ideales de ser actriz. A pesar de su trágico fin, ella se convirtió en la protagonista de películas, obras de teatro, musicales, y un sinfín de manifestaciones en torno a su vida. Su padre después de la guerra regresó al refugio que había preparado cuidadosamente para salvar a su familia, nadie volvió. Imagino la angustia, el dolor, el recuerdo de lo padecido cada vez que se abría una puerta para allegarle una noticia de sus hijas Margot y Ana y de su esposa Edith… Otto se encargó de que el testimonio de su hija fuera conocido «Es difícil en tiempos como estos pensar en ideales, sueños y esperanzas, solo para ser aplastados por la cruda realidad. Es un milagro que no abandone mis ideales. Sin embargo me aferro a ellos porque sigo creyendo, a pesar de todo, que la gente es buena en el fondo de su corazón» El diario de Ana Frank es como un viejo adolescente y sino lo ha leído, dese una oportunidad de conocer su espíritu juvenil que siempre lo acompaña… ¡Feliz Domingo! Carpe Diem.